Предприниматели: По новому закону белорусов могут обязать работать бесплатно 10 17.01.2019, 9:20

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Архивное фото svaboda.org

Конституционные права граждан опять нарушаются.

Еще в ноябре прошлого года так называемая «палата представителей» в первом чтении приняла проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь». Но какие именно изменения ждут белорусов, до сих пор неясно, пишет onliner.by.

По мнению Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского, в случае принятия закона органы власти смогут обязывать предпринимателей и простых граждан за собственный счет благоустраивать прилегающие к их участкам территории. Но что такое благоустройство и о каких территориях идет речь?

— Что такое прилегающая территория: один метр от забора или сто метров? Что означает благоустроить: соблюсти чистоту, порядок, высадить цветы или поставить золотую статую на данном участке? — пишут предприниматели в своем обращении.

Представители бизнес-союза считают, что такие изменения не только наносят ущерб, но и противоречат конституционным правам.

Как объяснили представители бизнес-сообщества, сегодня предприниматели и без того следят за порядком возле своих объектов, но речь идет исключительно о соблюдении чистоты и обычно регулируется договорными отношениями. Если же закон будет принят, условия могут сильно измениться.

— Условия не были определены. Что такое благоустройство — неясно. Подмести или бронзовую статую поставить? Если эти вещи законом не определены, кто будет выставлять рамки? Безусловно, возле здания должен быть порядок. Но составители закона пользуются другими определениями. В одной части закона говорится о том, что местные органы власти могут давать указания, а во второй — что действия осуществляются на договорной основе. Эти части противоречат друг другу. Мы хотели бы разъяснений.

Если касаться второй части, возникает еще один интересный вопрос: если мы благоустраиваем прилегающую территорию, мы можем ее использовать? Если я положу плитку возле кафе, я могу поставить там столик с зонтиком? — комментирует ситуацию директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского Жанна Тарасевич.

Эксперты бизнес-союза считают, что от предлагаемых дополнений в статьи 43, 44 и 45 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» необходимо отказаться.