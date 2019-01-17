Александра Саснович успешно стартовала в парном разряде на Australian Open 2 17.01.2019, 9:24

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Белоруска одержала победу вместе с Тэйлор Таунсенд из США.

Александра Саснович, пробившаяся уже в 3-й раунд одиночного разряда на открытом чемпионате Австралии, успешно стартовала и в парном турнире, сообщает tut.by.

В 1/32 финала Александра Саснович вместе с Тэйлор Таунсенд из США взяли верх над тадемом Элисон ван Эйтванк (Бельгия) / Алекса Гарчи (Чили) — 7:6 (7:3), 6:2.

Другая белоруска Вера Лапко, выбывшая из одиночного разряда в первом круге, ненадолго задержалась и в парном турнире. В матче 1/32 они вместе с китаянкой Дуань Инъин в упорной борьбе с двумя тай-брейками проиграли дуэту Елена Остапенко (Латвия) / Сорана Кырстя — 2:6, 7:6 (7:3), 6:7 (7:9).