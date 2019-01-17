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В Тасмании туристам предложили дать клятву вомбатам

  • 17.01.2019, 9:36
Иллюстрационное фото

В необычной акции может поучаствовать любой желающий.

Заповедник на острове Марайа, расположенный на острове, выпустил онлайн-петицию, которую может подписать любой желающий, сообщает vokrugsveta.ua.

Текст петиции представляет из себя обещание не наносить вред природе острова и обитающим на нём животным. Оно доступно на английском и китайском языках.

«Я даю обещание уважать и защищать носящих мех и перья обитателей Марайи. Я буду помнить, что вы дикие, и обещаю относиться к вам соответствующе. […].

Вомбаты, когда вы проходите мимо меня, я обещаю не преследовать вас с моей селфи-палкой, или приближаться к вашим детёнышам. Я не буду окружать вас и пытаться поднять. Я буду проверять, что не оставил мусор или еду с завтрака. Я обещаю, что дам вам остаться дикими», — говорится в документе.


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