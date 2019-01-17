Спецпрокурор США Мюллер предоставил доказательства лжи Манафорта 17.01.2019, 9:44

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Роберт Мюллер

Документ насчитывает 188 страниц.

Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, расследующая возможное вмешательство России в американские выборы, предоставила суду доказательства неправдивых свидетельств Пола Манафорта, экс-главы предвыборного штаба Дональда Трампа. Об этом сообщил "Голос Америки".

Доказательства занимают в общей сложности 188 страниц.

Часть документов подписал агент ФБР Джефри Виланд, который общался с Манафортом, когда тот согласился сотрудничать со следствием.

CNN отмечает, что значительная часть документов, предоставленных Мюллером, заретуширована специальными чернилами, но фамилия партнера Манафорта по вопросам президентских выборов в США в 2016 году Константина Килимника там не закрыта.

Манафорт, который возглавлял предвыборный штаб республиканца Трампа на выборах 2016 года, обвиняется в сговоре против Соединенных Штатов.

Политтехнолог заключил сделку с Мюллером в сентябре 2018 года. Он согласился сотрудничать с прокурорами в расследовании о предполагаемом вмешательстве России в избирательный процесс в США. Политтехнолог признал вину в заговоре против США и заговоре с целью препятствования правосудию.

Еще одно дело против Манафорта слушается в штате Вирджиния, оно в основном связано с его работой в Украине. Политтехнолог обвиняется в предоставлении налоговым органам ложных сведений о доходах и о сокрытии информации об офшорных счетах. В августе жюри присяжных признало консультанта виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. Приговор по этому делу будет оглашен 8 февраля 2019 года.