«Купил квартиру – а над головой оказался притон» 5 17.01.2019, 9:54

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Фото: onliner.by

История минчанина из Заводского района.

Глубокая «вторичка» хороша по многим параметрам: дом уже построен и устоялся, а значит, не только с «квадратами» никто не кинет, но и свежеотремонтированные стены-потолки трещать не начнут. Более того, социальная инфраструктура района полностью сформирована: магазины, поликлиники, школы, остановки общественного транспорта — все под боком. Да и на торг продавцы идут охотнее: понимают, что аналогичного товара в ближайшем квартале пруд пруди. Но есть в этой почти райской истории и одно уязвимое место: соседи. Жильцы ближайших квартир — это всегда лотерея, однако шанс заполучить алкоголиков-тунеядцев под боком или над головой в старом жилфонде куда выше, чем в только сошедших с конвейера домов. В ситуацию, когда выгодная сделка может обернуться кошмаром, угодил минчанин Павел. Мужчина купил квартиру на Ангарской, а через некоторое время обнаружил, что вместо обещанных тихих и выпивающих лишь по праздникам сестер в «трешке» сверху — круглосуточно открытое пристанище для всех заблудших душ района, пишет onliner.by.

«Трешка» с идеальной историей

Ангарская, Шабаны, Чижовка — наверное, названия этих жилых районов все еще могут нагонять страх только на самых впечатлительных горожан. Остальные же давно поняли: по шкале дерзости и грубости любые закоулки Минска давно плавают в районе нуля. Случайно же отхватить можно и в центре города. Без предубеждений к юго-востоку столицы оказался и Павел, который целенаправленно искал квартиру в Заводском районе. Мужчина долгое время прожил недалеко от станции метро «Могилевская», привык к местности и не хотел кардинальных перемен. Работа, детский сад, школа — все уже стабилизировалось.

— Честно говоря, район нравится, — не скрывает обнаруженных за годы проживания здесь плюсов мужчина. — Контингент, которого некоторые так опасаются, давно уже поменялся; инфраструктура отличная; пару лет назад еще и «Мандарин» построили — можно нормально жить. Поэтому, когда встал вопрос покупки квартиры, ориентировался только на эту местность. К сожалению, со ставшими родными Шабанами не срослось, но зато нашел квартиру на Ангарской, на Нестерова, 60.

В принципе, устроило все, в том числе и цена. За 63,5 метра продавцы попросили $62 000 по курсу. Да, ремонт был старенький, но и мы с семьей понимали, что чужие изыски нам не нужны — все будем делать под себя. А так как денег на «капиталку» не хватало, договорились с родственниками: те пока поживут здесь, оплачивая коммунальные услуги, а мы будем собирать необходимую для ремонта сумму.

Квартиру Павел купил позапрошлой весной. Помимо хорошей цены, подбадривал и тот факт, что история «трешки» была кристально чистая. Собственники как получили ключи в 1983 году, так и жили на своих метрах все эти годы: никаких тебе перепродаж, могущих стать мутными наследований, спорных долей и перепланировок. Расстаться же с недвижимостью хозяева решили в связи с переездом за город. Перед сделкой собственники сами предупредили: в квартире сверху обосновались две сестры, которые хоть и выпивают, но делают это только в дни выдачи пенсии и по праздникам. Больше от них ничего не слышно, дискомфорта не доставляют. Наверное, так оно некоторое время и было: родственники, переехавшие в купленную квартиру, Павлу о чем-то странном или подозрительном не рассказывали. До определенного момента.

Ангарский водопад

— Примерно год прожили спокойно, — вспоминает Павел. — Даже соседи по тамбуру, с которыми мы познакомились, при встрече подтверждали: все тихо-спокойно. Я и не переживал. Но, видимо, за это время сверху произошли изменения не в лучшую сторону. В один из дней в пять утра мне родственник скидывает фотографии: нас заливает. Приезжаю, смотрю, а там все мокрое: кухня, туалет, ванная, даже стена в подъезде насквозь промокла. В санузле свет моргает из-за залития. В общем, такая себе картина.

Два или три раза звонили в аварийку: так как был выходной день, оперативно отреагировать никто не мог. В итоге через какое-то время приехали спецы, перекрыли в квартире сверху подачу воды и уехали.

На стене в подъезде до сих пор видны следы от прошедшего здесь когда-то водопада

Пока я ждал аварийку, решил тоже подняться в квартиру сверху, так сказать, познакомиться с соседями. Мама дорогая, это оказалась не квартира, а самый настоящий притон! Входная дверь была символически закрыта на тряпочку и держалась на одной петле. Я человек не особо брезгливый, поэтому все-таки пихнул эту дверь и зашел в «трешку». А там такая грязь! Серьезно, на свалке чище, чем было в этой квартире. Обувь было жалко от того, что приходится ходить по такому. В маленькой комнате на диване спал какой-то мужик. Сестер — хозяек квартиры — и духу нет (уже позже я узнал, что они в это время вроде находились в ЛТП). Давай будить мужика, а тот двух слов связать не может.

Несмотря на то что коммунальщики в квартире в итоге перекрыли все вентили, поставили заглушки и даже сняли унитаз, незваные соседи умудрились еще раз затопить Павла. Абсурдность происходившей ситуации заключалась в том, что в квартире сверху две комнаты из трех числились за ЖРЭО: неприватизированное жилье автоматически перешло в разряд арендного.

— Да, жэсовцы периодически забивали эту хлипкую дверь, но местный «бомонд» все равно ее выламывал и продолжал тягаться на старый адрес. От этой грязи и антисанитарии развелись тараканы. Но самое обидное для меня, что история не заканчивается. Сделаю я ремонт, вложу деньги, а меня опять затопят. С кого взыскивать? С коммунальщиков — очень сомневаюсь, с гостюющих там — тем более. Почему нельзя навести порядок, тем более что у вас две трети квартиры? Слышал, что у ЖРЭО была такая идея: отремонтировать две комнаты и сдать нормальным людям как арендные. Но кто же на такое согласится — жить в притоне и делить кухню-санузлы с алкоголиками всего района?

Павел не раз общался с представителями обслуживающей дом ЖЭС-91. Те обещали помочь. И не соврали: к моменту нашего приезда дверь проблемной квартиры была не только заколочена, но и закрыта на замок. Судя по оставленным на замке и двери следам, повоевать с новой преградой гости, прекрасно чувствующие себя без хозяек, уже пытались, но безуспешно.

— Почему у нас так долго возятся со всей этой асоциальщиной? Они же нормальным людям жить мешают и не исправляются. Почему бы оперативно не выселять их за город? Всем было бы меньше головной боли, и нормальные люди, которым негде жить, могли бы заезжать в отремонтированные квартиры и сразу платить государству за аренду, — рассуждает Павел.

«Знаем, исправляем»

— Квартира действительно проходила как притон. Две комнаты государственные, еще одна закреплена за одной из сестер. Мы узнавали: в ЖРЭО уже готовят документы на выселение, а также собираются делать ремонт (пакет документов передан ЖКХ), чтобы потом сдать ее нуждающимся. Конечно же, ремонтировать надо всю квартиру, а не только часть — иначе кому она нужна? Вопрос с официально проживающей решается.

Доступ в жилье мы блокировали несколько раз, но почти каждый месяц нам поступали заявки от соседей, что квартиру опять вскрыли, что неудивительно: дверь старая, прогнившая, открывается вовнутрь. Сейчас мы снова врезали замок и укрепили дверь — думаем, лишние люди попасть не смогут. Одна из сестер, на которую были оформлены документы и которую выселяют через суд, к нам по поводу доступа не обращалась. Ее вообще видят очень редко, — пояснили в ЖЭС-91.

— Трехкомнатная квартира по адресу Нестерова, 60, — государственная (коммерческого использования), приватизирована она не была, — уточняет Сергей Семячко, заведующий сектором организационно-кадровой и правовой работы ЖРЭО Заводского района. — Раньше там на общей кухне проживали чужие друг другу люди, и были оформлены три лицевых счета. Одну комнату на правах аренды занимала гражданка Б., которая еще летом была выселена по решению суда за неуплату. Решение принималась заочно, так как на суд ответчица не явилась. Нами были поданы документы в отдел принудительного исполнения. Но гражданка Б. обжаловала вынесенное решение, пообещав погасить образовавшуюся задолженность.

Так как задолженность до сих пор все-таки погашена не была, решение суда осталось в силе, и мы повторно отправили в отдел принудительного исполнения письмо о возбуждении исполнительного производства и выселении гражданки. Процесс идет. Но если вдруг она в ближайшее время рассчитается по долгам, выселить ее из квартиры на этом основании будет уже нельзя.

Квартире, конечно, необходим ремонт, и он будет выполнен, как только решится вопрос с Б. Судя по практике, если люди сразу не оплатили долг, то не делают этого и потом. Если все сложится стандартным образом, то через некоторое время, после ремонта жилье будет предложено минчанам в качестве арендного.

Что делать, если рядом проблемная квартира

Павлу повезло: при всей кажущейся нерасторопности (процессуальные нормы тянут время) его случай все-таки решается. Но что делать остальным сотням и тысячам белорусов, чьи ближайшие соседи превратили свои обычные квартиры в притоны? Коммунальщики в один голос признаются, что процесс выселения даже самых зловредных и асоциальных соседей — дело небыстрое и сложное. Как-никак права есть и у них, и соблюсти надо все нормы законодательства. Ситуация усложняется и растягивается, если квартира приватизирована и, к примеру, вовремя оплачивается (в этот вопрос могут включаться родственники, потенциально претендующие на метры в качестве наследства). Но бороться стоит всегда, и в войне за спокойную жизнь придется принимать самое деятельное участие: само по себе ничего не происходит. Можно слать тысячу проклятий на кухне и жаловаться всем коллегам, но лучше письменно обращаться во все причастные инстанции.

Главными друзьями на период борьбы для любого страждущего становятся милиция и ЖЭС (либо иная организация, занимающаяся эксплуатацией дома). Соседи устроили из квартиры свалку, круглосуточно принимают гостей сомнительного толка, нарушают санитарные нормы — собираем волю в кулак и идем в ЖЭС собственноручно писать заявление. Можно, конечно, довести до коммунальщиков информацию и через службу 115, но чтобы был составлен протокол, необходимо лично обратиться с заявлением.

После того как заявление составлено и зарегистрировано, эксплуатирующая организация обязана отреагировать: выйти на место (как правило, это делает мастер участка в сопровождении участкового милиционера), обследовать квартиру и в итоге, если информация подтвердилась, составить административный протокол в отношении лиц, нарушающих Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений жилого дома.

Административный протокол может составить и милиция, если в квартире происходят дела по ее части. Правоохранители, прибыв на место, составляют необходимые документы и потом передают их (нередко с фотографиями с места событий) эксплуатационщикам. Также, попав в список притонов, нехорошая квартира будет посещаться сотрудниками милиции во время плановых рейдов.

После составления административного протокола виновному человеку дается примерно две недели на устранение проблемной ситуации. За это время действительно можно навести порядок, починить двери-мебель, оплатить счета. По истечении полумесяца коммунальщики проверяют «подопечного». Исправился — хорошо, нет — получи штраф.

Административных протоколов за несоблюдение Правил пользования жилыми помещениями в течение года должно быть не менее трех, чтобы запустить процесс выселения собственника/нанимателя из квартиры (да, даже собственники не застрахованы от выселения, если не соблюдают законы и правила и не выполняют требования по ремонту квартир в установленный срок). Ускорить события можно, жалуясь в коммунальные службы регулярно (но обоснованно). Три правильно оформленных протокола — и собственник/наниматель квартиры получает уведомление, смысл которого таков: не исправитесь в ближайшее время — получите повестку в суд по делу о выселении из занимаемого жилого помещения. На этом этапе человек еще может одуматься.

Когда появляется четвертый «притонный» протокол, все сведения из ЖЭУ передаются в ЖРЭО. Тогда уже специалисты этой организации готовят документы в суд.

Неоплата жильцом неприватизированной квартиры коммунальных услуг существенно упрощает задачу: три «забытых» периода — и коммунальщики могут смело обращаться в суд с иском о выселении без предоставления другого места жительства. И не надо ждать четырех протоколов. Правда, до того как пройдет этот срок, жильцов будут все время стимулировать: высылать уведомления, предупреждать, затем отключат свет и воду и только после этого перейдут к кардинальным мерам.

Если же квартира приватизирована, но за нее не платят, процесс выселения будет хоть и сложным, но все равно возможным. Новый Жилищный кодекс позволяет это: полгода без уважительной причины в долгах — значит, можно готовить документы на выселение. Точнее сказать, на понуждение собственника жилого помещения к отчуждению этого самого жилого помещения. Хотя отмотать все назад и рассчитаться по долгам можно даже в течение года после вступления в силу решения суда об отчуждении квартиры. Это же касается и выселения по суду из-за превращения приватизированной квартиры в притон: если за 12 месяцев собственник все исправит, сделает ремонт и приведет квартиру в божеский вид, исполнительное производство по делу будет прекращено.

Если же суд состоялся, решение о выселении принято, но за целый год собственник самостоятельно так и не продал квартиру и не погасил долги, соответствующие службы могут подавать в суд иск о принудительной продаже проблемной квартиры. При этом обязательным условием является покупка для человека (бывшего собственника) другого жилья — меньшей площади или более «слабых» потребительских качеств на ту сумму, которая останется после покрытия долгов за «коммуналку». Это же касается и выселения в случае несоблюдения Правил пользования жилыми помещениями — без крыши над головой бывший собственник не окажется.

Учитывая все нюансы, спрогнозировать, сколько времени понадобится на выселение проблемных жильцов, практически невозможно: кто-то начнет оспаривать решение, кто-то одумается и погасит задолженность, кого-то будут долго искать. К тому же не стоит забывать и пресловутый человеческий фактор: одним жильцам везет с коммунальщиками, и те сами, понимая ситуацию, строго выполняют все действия и соблюдают сроки. Другим придется бегать по кабинетам, дергать специалистов и все перепроверять, чтобы не упустить сроки. Тем же, для кого проблема актуальна, стоит почитать статью 155 Жилищного кодекса. Безвыходных ситуаций не бывает, но путь через тернии к звездам может быть очень долгим.