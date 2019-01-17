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Япония заявила России протест из-за действий пограничников вблизи Курил

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  • 17.01.2019, 9:59
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Иллюстрация РИА Новости

В японском МИД назвали действия российской стороны неприемлемыми.

Министерство иностранных дел Японии выразило протест России в связи с инцидентом у берегов южных Курил, в котором участвовали два японских рыболовецких судна. Об этом сообщает Hokkaido Shimbun (перевод – РБК).

По данным газеты, японские суда вели промысел недалеко от острова Кунашир. К ним подплыли российские пограничники, которые потребовали предъявить документы. При проверке были обнаружены нарушения, в результате чего сотрудники ФСБ потребовали от моряков заплатить штраф на месте.

При этом информация о размере штрафа и выявленных нарушениях не уточняется. В японском МИДе назвали действия российской стороны неприемлемыми.

Япония претендует на Южные Курилы и называет их Северными территориями, «оккупированными» Россией. Острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряда Хабомаи были переданы СССР в 1945 году, но, так как между Москвой и Токио не было подписано мирного договора, их статус до сих пор не закреплен. Японское правительство регулярно выражает протесты по поводу российской военной деятельности на Южный Курилах.


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