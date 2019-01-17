Крик души водителя: В собственном дворе припарковаться негде! 3 17.01.2019, 10:35

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Кто, что и кому должен в проблеме забитых дворов в центре Минска.

Рассказывать, что найти для парковки свободное место в центре города тот еще квест, наверное, никому не надо. Автомобилисты от отчаяния или желания сэкономить готовы на многое: ругаться, подпирать и нарушать. Но сегодня мы представим мнение человека "с другой стороны баррикад" - с позиции жильцов, лишенных возможности поставить автомобиль возле собственного дома, пишет abw.by.

Артем живет в самом сердце Минска, практически напротив Ратуши. Еще несколько лет назад ему казалось, что жить в центре столицы удобно и комфортно. Как выяснилось, ошибался. А проблема, считает Артем, заключается в бесчисленных "посторонних" автомобилях, регулярно приезжающих в его двор. "Ни пройти, ни проехать", - разводит руками молодой человек.

Дома в центре, как правило, старые, дворы спроектированы так, что там не то что припарковаться - разъехаться проблематично. А с тех пор как платные парковки постепенно начали занимать все больше пространства в столице, поток автомобилистов во дворы только увеличился.

- Парковки недешевые, - признает Артем. - Вдоль улицы Интернациональной - 2 рубля за час, за Дворцом Республики - 4, а на площади Свободы вообще 5 рублей за час.

За возможность спокойно парковаться в собственном дворе жильцы домов на ул. Интернациональной и пл. Свободы борются уже два года. Артем не сказать что сильно осуждает автомобилистов, стремящихся приткнуть свои машины там, где бесплатно, однако проблема, по его мнению, стоит остро.

- Есть мировой опыт: когда город зарабатывает платными парковками, естественно, все будут стараться поехать туда, где бесплатно и недалеко. А это, конечно же, дворы, и на знаки, кроме "кирпича", никто никогда не обращает внимания. ГАИ тоже отмахивается: не будем же мы у вас круглосуточно инспектора держать.

- Вы, когда видите нарушения, ГАИ вызываете? Какие-то меры предпринимают?

- Знаете, что делают в ГАИ, когда к ним обращаются жильцы? Они приезжают с эвакуатором и эвакуируют всех подряд, кто стоит неправильно.

А ведь сами жильцы, не найдя мест для парковки в собственном дворе, тоже ставят машины как попало и соответственно тоже попадают на эвакуатор - замкнутый круг.

Ситуация осложнена еще и тем, что центральный вход в Республиканский музыкальный колледж, расположенный на пл. Свободы, 7, уже несколько лет признан аварийным по причине ветхости здания, поэтому администрация учебного заведения приняла решение открыть вход со двора. Того самого, в котором живет Артем.

- У нас же проблема еще вот какая… Водители, когда ищут парковку, пытаются проехать сначала в один конец двора, потом задом сдают в другой конец двора, а их там уже подпирают другие страждущие… Потом дамы, которые привозят детей на занятия, не умеют в этих узких пространствах как-то маневрировать… Лично мою машину уже пять раз били и скрывались с места происшествия.

Аналогичные претензии высказывают и другие жители злополучного двора: поцарапанные и побитые машины, не вовремя выскочившие под колеса заезжим автомобилям дети… По словам Артема, легкие прецеденты уже были, правда, до трагедии пока не дошло, но неужели надо дожидаться, когда она случится? Камер наблюдения, к слову, в том дворе нет.

Государственное объединение "Гаражи, автостоянки и парковки" в ответ на обращение молодого человека сообщило, что защита придворовых территорий не входит в компетенцию организации, то есть она занимается только платными парковками.

Соседка Артема Ольга составила в свою очередь обращение в ГУ "Парковки столицы" и получила вроде бы обнадеживающий ответ. Однако практика показала, что автомобилистов-нарушителей даже периодические рейды ГАИ с эвакуатором не пугают.

- Когда я лично поехал в РОВД с просьбой усилить контроль, - рассказывает Артем, - начальник РУВД Центрального района дал распоряжение, и инспекторы приезжали в течение одного, максимум двух дней - недолго. Приезжали поздно вечером где-то около девяти, становились во дворе, и те две машины, которые после девяти вечера к нам заскакивали, их водителей привлекли к ответственности. Я говорю: ребята, вы приехали бы днем, чего вы приезжаете вечером, когда все уже разъехались?

Впрочем, совет обратиться в администрацию района за согласованием шлагбаума Артем посчитал дельным. Шлагбаум вкупе с запрещающим знаком, по его мнению, безусловно, решил бы вопрос, но и тут возникли проблемы. Администрация района не посчитала нужным удовлетворить просьбу жильцов об установке шлагбаума за счет средств бюджета и предоставила проблему на откуп жильцам. За счет их собственных средств, естественно: а) которых нет; б) процедура согласования шлагбаума, по словам нашего читателя, займёт хорошо если год, а то и полтора, а проблему нужно решать здесь и сейчас.

Попытки установить шлагбаум во дворе уже предпринимались.

По словам Артема, ресторан STUDIO Wine and Spirits, расположенный по соседству, получил разрешение на установку шлагбаума уже больше года как.

- Но у них потом возникли какие-то финансовые вопросы, они это все спустили на тормозах.

- А вы не пробовали с ними договориться? Скинуться?

- Пытались. Привлекали юристов, они со своей стороны тоже. Дело в том, что нет юридического основания на то, чтобы в установке шлагбаума участвовали жильцы. То есть разрешение получил ресторан, и чтобы это переиграть, надо процедуру согласования полностью начинать сначала, а они уже потратили около двух тысяч долларов на все эти согласования. Это только на словах упростили эту процедуру, а она не такая простая, как кажется. И мы хотим, мы готовы скинуться, но…

Мы связались с руководством STUDIO Wine and Spirits.

Директор ресторана Алексей подтвердил факт попытки объединиться с жильцами из соседних домов относительно установки шлагбаума, но уточнил также, что дальше попыток дело не пошло.

- Я вам опишу ситуацию с другой стороны. Жильцы пытались не пытались, хотели не хотели - не знаю. Полтора года назад мы занялись этим вопросом: собирали с них подписи и все такое. Все были вроде как за. Получили разрешение, но суть в том, что никто не хотел этим заниматься.

Алексей сообщил нам, что хотя желание установить шлагбаум было общим, бегать по инстанциям пришлось лично ему.

- Единственным, кто помогал, был Артем, - добавил он. - Это было уже на последнем этапе, когда администрация района нам отказывала, нужно было заявление от жильцов, что им действительно нужен этот шлагбаум, потому что невозможно припарковаться во дворе. Когда встал вопрос по оплате монтажа шлагбаума, мы предложили жильцам разделить расходы, так как шлагбаум нужен не только ресторану, а всем. К сожалению, они мне сказали: "Ищите варианты, как это можно сделать". И все.

Юридическая закавыка по вопросу передачи денег действительно есть: так как разрешение на установку шлагбаума было выдано юридическому лицу, то и оплата должна вноситься соответственно от него же. Просто собрать деньги в конверт и передать их нельзя, за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

По информации, полученной от Алексея, монтаж шлагбаума стоит порядка 6000 рублей, плюс примерно 1500 потянет проектная документация. Нести такие расходы в одиночку ради общего блага мужчина не готов.

- Когда встал вопрос о материальном участии в установке, число готовых платить резко уменьшилось. То есть они вроде бы как есть, но их сразу стало меньше, потому что все хотят все бесплатно. В доме много квартир, принадлежащих тем, кто занимается посуточной арендой, и все эти люди не готовы скидываться деньгами. Мы уже потратились на проектную документацию, делали запросы, то есть это все имеется. Но еще бегать и искать варианты, как жильцы могут во всем этом поучаствовать, ну…

"Дворов отпущения", въезд в которые не ограничен шлагбаумами, в той округе всего два, и оба на Интернациональной. Только один из них расположен возле здания прокуратуры, и туда никто не спешит ставить автомобили. А во двор возле жилого дома набиваются пачками.

Знак "Въезд запрещен", или "кирпич", жильцов тоже полностью устроил бы, однако начальник РУВД Центрального района г. Минска на личном приеме отказал в его установке.

- Он сказал: этот знак "неправильный", я вам его никогда не поставлю. Вот "молоко" ("Движение запрещено") - да, а этот я вам никогда не разрешу. Почему нет? Ведь такие знаки есть на Романовской Слободе, на Ленинградской, на Карла Маркса… А он мне: нет, их там нет. Ну что я ему буду… К нему и так на прием попасть проблематично, - разводит руками молодой человек. - Они все просто не хотят этим заниматься!

Мы также связались с ГУ "Парковки столицы" и выяснили, что "кирпич" не панацея от желающих припарковаться в чужом дворе:

- В районе бульвара Мулявина порядка 180 машино-мест. Что касается дворовой территории, то там везде висят запрещающие знаки. Их требования не распространяются на жителей этих домов и тех, кто работает непосредственно в этих домах и у кого есть подтверждающие документы. Когда инспектор продвигается по дворовой территории, он проверяет машины. Если владелец транспортного средства в списке доступа, значит, никаких проблем. Если не в списке доступа, значит, красная листовочка, которая уведомляет о том, что, уважаемый автовладелец, вы находитесь в зоне действии запрещающего знака, обращаем ваше внимание.

Прецеденты были, такие автовладельцы были привлечены сотрудниками ГАИ к административной ответственности.

По мере возможности в качестве компенсационных мероприятий мы отслеживали, составляли списки так называемого доступа для жильцов, согласовывали с ЖЭСами, администрациями районов. Эти списки у нас есть, при необходимости мы вносим в них корректировки. Для этого человеку надо зарегистрироваться у нас на сайте parkouka.by, там есть перечень необходимых документов. Если у него есть такое право, мы без вопросов, конечно, регистрируем человека.

Для жителей двора на ул. Интернациональной бесплатна парковка в районе домов №1, 3 и 5 на бульваре Мулявина и №52 по пр-ту Независимости была предложена именно в качестве компенсации за неудобства, которые жильцы несут из-за того, что въезд в их двор не ограничен ни шлагбаумом, ни запрещающими знаками. Это хороший выход из сложившейся ситуации, считают в ГУ "Парковки столицы", а главное - бесплатный. В настоящий момент в списках доступа к парковке на дворовой территории на бульваре Мулявина чуть более сотни человек.

Со слов Артема, вариант парковки на бульваре Мулявина, предложенный ГУ "Парковки столицы", жильцы даже не рассматривали:

- Разве ж это вариант? Где Мулявина, а где Интернациональная!

Мы решили лично посмотреть, как работает проезд по пропускам на экспериментальной бесплатной парковке на бульваре Мулявина и довольны ли жители ближайших домов.

По приезду обнаруживаем чистенький двор, проезд свободный, автомобилей немного. Знаки, запрещающие движение и стоянку автомобилей, есть. Что же думают местные?

Ольга живет в доме по проспекту Независимости 52 – он тоже относится к тому "пятачку", о парковке на котором шла речь выше. На вопрос, часто ли у них во дворе паркуются посторонние автомобили, отвечает утвердительно.

- Часто ли? Да постоянно! Особенно, когда в ЦУМе скидки – это ужас, все ломятся в наш двор.

- Что вы делаете, вызываете ГАИ?

- Ничего не делаем, - молодая женщина пожимает плечами. – Ждем, когда освободится место.

Ее сосед не столь терпелив и деликатен. Не станем, пожалуй, приводить дословно этот крик души, но то, что посторонние "гости" серьезно портят жизнь всем жильцам домов по бульвару Мулявина, это мы поняли.

- Они только под шлагбаум не проедут, - убежден Сергей.

Но шлагбаумов на обоих въездах на дворовую территорию нет.

- А вы пытались своими силами установить шлагбаум?

Сергей не понял вопроса.

- Кто, мы?

- Ну да, жильцы.

Мужчина округлил глаза и попрощался. Что ж, с установкой шлагбаума, похоже, и здесь неважно.

Если не знать проблему изнутри, то действительно может показаться, что жизнь в центре столицы просто сказка. А оказывается, все не так просто. С одной стороны, люди имеют право спокойно оставлять машину возле своего же дома и не искать платные варианты, с другой - может, сказочная жизнь требует дополнительных расходов? А вы как думаете?