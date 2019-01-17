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Bloomberg: Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться в Вьетнаме

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  • 17.01.2019, 11:19
Фото: utro.ru

Американские дипломаты встретились со своими северокорейскими коллегами для обсуждения деталей.

Президент США Дональд Трамп и северокорейский лидер Ким Чен ЫН свою вторую встречу могут провести в столице Вьетнама Ханое.

Об этом сообщает «Европейская правда» cо ссылкой на Bloomberg.

Сообщается, что американские дипломаты встретились в Ханое со своими северокорейскими коллегами для обсуждения деталей предстоящей встречи. Вьетнам посетил в декабре и представитель Госдепа Марк Ламберт, который отвечает за направление Северной Кореи.

Вьетнам является давним союзником Пхеньяна и имеет неплохие отношения с Вашингтоном.

Трамп ранее заявлял, что вторая встреча с Ким Чен Ыном может состояться уже в январе, однако конкретной даты саммита нигде еще не звучало. Среди возможных мест встречи называли Сингапур, Монголию и Швейцарию.

Первый саммит США и КНДР прошел 12 июня 2018 года в Сингапуре. По его итогам лидеры страны подписали совместное заявление, в котором говорится, что Северная Корея готова к денуклеаризации.


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