Крещение 2019: традиции и обычаи великого праздника 1 17.01.2019, 10:47

Иллюстрационное фото

Крещение является одним из главных христианских праздников.

Православный праздник Крещение отмечают с вечера 18 января. Самому Крещению предшествует Крещенский сочельник, который как раз и припадает на вечер. А непосредственно в день праздника 19 января люди идут в церковь, чтобы набрать святой воды, пишет korrespondent.net.

Согласно верованиям, вода в этот день имеет мощнейшие исцеляющие и очищающие свойства.

В древности люди знали, что вода, независимо от состояния (жидкость, пар, лед) способна запоминать и хранить информацию.

Традиции на Крещение

Праздник Крещения начинается с сочельника, отмечаемого вечером 18 января. Согласно традициям, в этот день нужно посетить церковь и отстоять службу, после чего прийти домой и отужинать в спокойной обстановке.

Некоторые верующие до захода солнца рисуют кресты мелом над каждой дверью и окном. Принято считать, что это призывает силы Божьи оберегать дом.

Также следует соблюдать строгий пост и не есть с самого утра. Первая трапеза допустима с восходом первой вечерней звезды и должна включать исключительно постные блюда.

19 января нужно вновь посетить церковь, а после этого омыться святой водой. Воду освящают в специальной проруби, которая зовется "иорданью". Освещение происходит после того, как священник опускает в нее крест.

Обычаи

Люди на крещение окропляют жилища святой водой. Однако делать это следует правильно - щепотью правой руки зачерпывать воду и осенять крестом каждый угол.

Начинать стоит с входной двери, после чего двигаться по дому по часовой стрелке. При освещении жилища нужно приоткрыть хотя бы форточку, чтобы прогнать нечистую силу.

А девушки и женщины смогут на долгое время сохранить молодость, если выйдут на улицу 19 января, зачерпнут снега и протрут им лицо.