Белоруска в США: Я попала в самое сердце Силиконовой Долины 1 17.01.2019, 11:17

Как слонимчанка выиграла грин-карту и живет в Сан-Франциско.

Слонимчанка Татьяна Ветошкина уже десять лет живет в Сан-Франциско. После учебы в гимназии №1, а также Брестском государственном техническом университете по специальности «Экономика в строительстве» девушка выиграла грин-карту и уехала в далекую страну. О своей жизни за океаном Татьяна рассказала «Газеце Слонімскай».

— Расскажите, пожалуйста, подробнее, как Вы оказались в США?

— В мае 2008-го, в последний месяц учебы в университете, я узнала, что выиграла грин-карту. На тот момент для меня эта новость была как снег на голову: что это такое и что с этим делать?! У меня диплом на носу! И уезжать я, в принципе, никуда никогда не планировала. Небольшая предыстория: когда я подавала заявку на участие в лотерее грин-карт, я не знала, что это такое, а думала, что разыгрывают путешествие в Америку. Вырезала купон из газеты, заполнила его, отправила и забыла на два с половиной года.

Когда оказалось, грин-карта — это вид на жительство в США, и только тогда я поняла, какой шанс мне выпал. Принятие решения не было легким, но моя семья меня поддержала и эмоционально, и финансово, за что я им очень благодарна по сей день. Процедура оформления эмиграционных документов заняла полтора года. Вот так я и оказалась в городе Сан-Франциско, штат Калифорния.

— Какие были первые впечатления от Америки?

— По приезде мое первое впечатление было таким, как будто я попала в кино: небоскребы, банки, огромное количество людей разных национальностей, огромные продуктовые магазины, почтовые грузовики компании FedEx, звуки полицейских машин… Все как в фильме. Это было необычно, интересно, увлекательно, но очень страшно, так как в этой стране я была одна. И я все время боялась, что меня украдут. (Смеется.)

— Поменялись ли эти впечатления со временем?

— Со временем я привыкла к этому кино, и уже не было так страшно. Я сама научилась пользоваться общественным транспортом, каталась по городу, узнавала его со всех сторон, искала работу. Я упомянула общественный транспорт, так как в самые первые дни в США со мной случилась смешная история: стою на остановке, жду автобус. И когда он подошел, я пытаюсь в него попасть, а меня не пускают. Всех пускают, а меня — нет! Водитель мне что-то говорит, а я не понимаю. И так несколько раз. Думаю: да что ж такое-то?! что я не так делаю?! Как оказалось, я пыталась в него зайти по старинке: кто первый подошел к двери, тот и заходит. (Ну, не так ли мы все делаем у нас в Беларуси?) А надо было стать в очередь и без толкучки, спокойно зайти. Научилась!

— Сложно ли было адаптироваться в чужой стране?

— На самом деле адаптация и иммиграция — это маленькая смерть. По крайней мере для меня. Было очень тяжело привыкать. Я себя сравнивала с новорожденным ребенком: заново приходилось учиться говорить, думать, ходить, ездить, идти в школу учиться, находить друзей, которым можно доверять и на которых можно положиться. Я все старалась воспринимать как авантюру, приключение, но в душе было не до авантюр. Признаюсь честно, не каждый сможет это выдержать. Есть люди, которые все-таки ломаются и уезжают обратно на родину. И это не потому, что к тебе плохо относятся. Это просто тяжело. Абсолютно все по-другому. Возможно, другие слонимчане, которые живут в США, не согласятся со мной. Но это был мой путь. Я попала в самое сердце Силиконовой Долины, где все кипит новыми технологиями, приезжими со всего мира, разными непонятными акцентами! А я на тот момент и Гуглом-то не умела пользоваться.

— Что было наиболее сложным для восприятия? Например, как быт отличался от привычного белорусского?

— Самое сложное для меня было просто начать говорить. Когда я ехала в Америку, то была уверена, что знаю английский в совершенстве (с нашим-то уровнем в гимназии №1!). Но, как оказалось, я ничего не знаю, ничего не понимаю, и вообще, где, собственно, английский (да простит меня моя родная гимназия)?! Конечно, британский английский (который мы изучаем) и американский английский очень отличаются, особенно в произношении и акценте. Я, например, сейчас британцев понимаю с большим трудом. Поэтому целый год я «молчала», но потом заговорила (жизнь заставила). Также было очень тяжело привыкать к мерам измерения. Помню, в самый первый день, как я приземлилась, мне сказали, что на улице 73 градуса! Я была в шоке. Говорю заикаясь: к-к-к-какие 73 градуса?! Оказывается, температура по Фаренгейту, не километры, а мили; не килограммы, а паунды; не метры, а футы и ярды; не литры, а галлоны и т.д. К этому спустя уже почти 10 лет я так привыкнуть и не смогла. До сих пор, когда меня спрашивают, сколько я вешу или какого я роста, я перевожу эти меры веса и длины у себя в приложении на телефоне. В голове так и не укладывается.

— Кем работаете в США?

— Свою карьеру я начинала с кассира, официанта, конечно же, уборщицы (и это после высшего образования). Параллельно училась в колледже города Сан-Франциско, перевела свой белорусский диплом. Мне присвоили степень Master`s Degree in Business Economics (что в эквиваленте означает магистр). Такими маленьким шагами я строила свою карьеру с самых низов. На данный момент я работаю в исследовательской лаборатории одной из крупнейших мировых компаний в химической промышленности BASF, занимаюсь планированием, логистикой и бизнес-анализом. Также у меня есть свой фотобизнес VeTania Photography для души и творчества. Я снимаю красивые, живые и эмоциональные портреты людей, семей и влюбленных пар.

— Расскажите, пожалуйста, где сейчас живете в США?

— Два года назад я со своей семьей переехала в маленький уютный городок под названием Розвиль (в переводе Город Роз) в штате Калифорния. Мы тут купили дом, завели собаку и наконец осели. Со своим мужем мы познакомились в колледже, на уроках английского языка (как ни парадоксально это звучит). У нас есть дочка Майялуна, ей семь лет. Она сейчас учится в первом классе американской школы, занимается спортивной гимнастикой.

— Часто бываете в Беларуси?

— В Беларусь за девять лет я приезжала всего три раза. Чаще моя мама приезжает ко мне в Штаты. Она здесь была уже пять раз. В последний раз у нас получилось привезти моих племянников на все лето. Мы им устроили незабываемые каникулы.

— Скучаете ли по родному Слониму?

— Признаюсь честно, большой тоски по городу у меня нет. Но он мне часто снится. Скорее, скучаю по своей семье, друзьям. Каждый раз, когда я приезжаю, стараюсь навестить своих любимых друзей, родственников. Обязательно прихожу в школу, общаюсь со своими учителями, кого смогу увидеть. С некоторыми из них я очень рада поддерживать связь в социальных сетях.

— Можете немного рассказать о бытовой стороне проживания в Америке? Например, стоимость наиболее ходовых продуктов, недвижимости и т.д.

— Быт в Америке очень отличается, особенно если сравнивать с маленьким белорусским городом. Мы здесь не ходим в магазин каждый день за молоком или хлебом, а закупаемся раз в неделю-две в огромных магазинах, иногда даже в оптовых. Вообще, мне кажется, что здесь все сделано «для людей», парки для детей, их доступность, возможность все оплатить по интернету (коммунальные, кредиты, счета по телефону, записаться к врачу, зарезервировать столик в ресторане, вызвать такси).

Доступность для людей с ограниченными возможностями устроиться на любую работу, проехать на инвалидной коляске по любому бордюру, сесть в любой общественный транспорт. Кажется, мелочи, но это все заметно. В парках есть обязательно качели, игровые площадки со специальным покрытием, чтобы детки не поранились, спортивные тренажеры, бесплатные теннисные корты, баскетбольные площадки, а также везде бесплатные общественные туалеты. Люди очень приветливые, улыбчивые. Когда родилась моя дочка, я откровенно считала ее самой красивой на земле, ну, во-первых, потому что я мама, а во-вторых, мне каждый прохожий говорил, какой у меня чудный и прекрасный ребенок! Ну, как тут не поверишь?! Многие говорят, что это все неискренне. Ну и ладно! Пусть мне лучше все наигранно улыбаются, чем откровенно хамят или равнодушно, грубо тебя где-то обслуживают.

Подводя итог, скажу, что в Америке, если трудиться, то можно добиться многого. Каждая работа здесь ценится и оплачивается достойно. За спасибо, правда,

тут никто тебе ничего не сделает. Каждый ценит свой труд и время. Даже если работать за минимум, то прожить можно. Главное, никуда не попадать с проблемами и не болеть, так как можно разориться на врачах и адвокатах. Здесь развита система страхования: здоровья, жизни, смерти (это правда), техники, недвижимости, бизнеса… У нас даже собака застрахована!

— По чему больше всего скучаете, проживая в США? Может, снега давно не видели…

— Проживая в Америке уже почти 10 лет, я больше всего скучаю по лесу, четырем сезонам, снегу и Новому году. Мы живем в Калифорнии, здесь круглый год тепло. По температуре примерно всегда одинаково. Только в зимние месяцы идут дожди, чему я несказанно рада. Вообще, я очень люблю, когда бывает холодно, ветер, дождь, слякоть — хотя бы в эти дни я могу надеть какую-то другую одежду, кофту, свои любимые резиновые сапоги, даже куртку иногда! Пальто пару раз в год, как я говорю, проветриваю. В феврале у нас так называемая весна. Начинают цвести сады, распускаться листочки. А потом резко включается жара 35-40 градусов, и так до ноября.

— Куда ездите отдыхать?

— Длительные поездки мы можем себе позволить очень редко. И это не из-за финансов, а из-за времени. Отпуск у нас в основном две-три недели, и их обычно накапливаешь, чтобы потом можно было съездить домой на родину, побыть с семьей. А так мы очень любим так называемые day trips (поездка на один-два дня). Ездим к Тихому океану, по городам Калифорнии, в Лос-Анджелес, Диснейленд, Universal Studios, в винные долины и виноградники Напа и Сонома, национальный парк Йосемити, где находятся громаднейшие горы, водопады, горные реки. Наше любимое место — это озеро Тахо, которое находится в горах буквально в часе езды от нашего города. Туда мы любим ездить летом покупаться, поплавать на лодке, в поход с ночевкой в палатках, а зимой покататься на сноубордах или санках. В этом году поставили дочку на лыжи.

— Сколько лет понадобилось, чтобы привыкнуть к другой жизни?

— К хорошему быстро привыкаешь. Поэтому, несмотря на трудности, к другой жизни я привыкла быстро. Самое сложное было — это пережить первый год, а потом вливаешься в течение.