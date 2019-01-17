Минчане - чиновникам: Творят что хотят! 1 17.01.2019, 11:50

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Проект нового жилого микрорайона в Сухарево предполагает снос и уплотнение.

Вчера во Фрунзенском районе Минска презентовали проект детального планирования нового большого микрорайона в Сухарево. На территории в 170 гектаров запланировано строительство многоквартирных жилых домов и объектов социальной инфраструктуры. В их числе — школа с бассейном, детсад, детская поликлиника, торговый центр, пишет tut.by.

Но существующей там частной усадебной застройке планы градостроителей ничего хорошего не сулят — вдоль улиц Школьной, Маршала Лосика, Мачульского собираются снести 79 усадебных домов. Под бульдозер планируется пустить и здание полноевангельской церкви «Новая жизнь».

Презентация проходила в актовом зале школы № 6 по улице Янковского при полном аншлаге.

Собственно, ознакомление с ПДП было кратким и понятным — главный архитектор проекта из УП «Минскпроект» Михаил Ключенович зачитал уже известные большинству собравшихся основные показатели: население района увеличится с 12,3 тысячи до почти 28 тысяч, жилая застройка составит 100 гектаров, планируется построить 7311 квартир. То есть на месте полей и прилегающей к ним бывшей деревни Сухарево должен появиться район, сопоставимый по размерам и населению со средним белорусским райцентром.

Существующую жилую застройку планируют уплотнить новыми жилыми домами средней и повышенной этажности. Градостроители хотят обеспечить каждую квартиру одним машино-местом. Чтобы этот план реализовать, среди жилой застройки и в коммунальных зонах построят паркинги.

Еще для жителей нового района построят несколько детских садов и школ, поликлинику и длинный список объектов соцбыткульта.

Проектируемая территория площадью 170 га расположена большей частью в пределах южной окраины Фрунзенского и западной окраины Московского административных районов г. Минска.

Территория ограничена:

— с севера — северной границей ландшафтно-рекреационной зоны 334 ЛР;

— с северо-востока — улицей Рафиева;

— с востока — улицей Горецкого, территорией ландшафтно-рекреационной зоны 333 ЛР;

— с юго-запада — территорией ландшафтно-рекреационной зоны 334 ЛР.

Но собравшиеся явно не собирались конспектировать показатели из ПДП. Когда цифры закончились, архитектору и представителям районной администрации посыпались вопросы. Владельцев 79 частных домов вдоль улиц Школьной, Маршала Лосика, Мачульского, намеченных под снос, интересовало, как было принято решения о сносе без общественного обсуждения с их участием.

— Город по закону имеет право на любой территории вести градостроительную деятельность, — заявил Михаил Ключенович.

Чем вызвал бурю негодования в зале: «Творят что хотят!»

Были в зале и прихожане полноевангельской церкви «Новая жизнь». Они возмущались, что их храм в бывшем коровнике опять хотят сносить. По задумке градостроителей на месте здания церкви запланировано построить школу с бассейном. По словам архитектора, построить учебное заведение рядом или в другом месте почему-то нельзя.

Представителю «Минскпроекта» посыпались претензии к уже запроектированным и построенным кварталам рядом с проектируемой территорией:

— По улице Лосика построили дорогу — это нормальная дорога по-вашему? А дворы новых домов, в которых уже не проехать? Так ведь туда впихнут еще два дома. Неужели вы этого не видите? Зачем нас еще уплотнять?

— Когда начинали строиться, нам говорили, это будет коттеджный поселок вдоль русла реки Мышки. А теперь здесь строят многоэтажные дома, которые рушатся. 28-й дом сдали в феврале, а в августе его уже ремонтировали! Хотя мы говорили, что под землей — русло реки Мышки. Как можно было проектировать здесь такие дома? Как можно этих, как вы говорите, социальных людей селить в них? Они собирали деньги, крохи и строились, а сейчас не знают, как перепродать это жилье. Это нормально, это государственный подход? Зачем вы строите районы, из которых выехать нельзя, с ребенком выйти нельзя, погулять нельзя?

В разгар обсуждения вопроса, нужен ли местным жителям ПДП в таком виде, было предложено проголосовать против проекта — зал дружно поднял руки. Однако представитель администрации объявила результаты голосования незаконными. «У нас презентация, а не обсуждение. Мы обязаны донести до вас информацию, чтобы потом не было претензий, что мы вас не спросили. Голоса здесь никто подсчитывать не будет», — объяснила она.

У экологов тоже был вопрос: почему, не дожидаясь утверждения ПДП, УКС Фрунзенского района приступил к вырубке деревьев и земляным работам в районе улицы Маршала Лосика?

— Это было незаконно, работы на данный момент остановлены, — уверила Ирина Савицкая, заместитель главы администрации Фрунзенского района.

Люди также интересовались, почему 30 лет этот район не застраивался многоэтажным жильем — не потому ли, что территория считалась зоной особого загрязнения от ТЭЦ?

— Этот район размещен согласно генплану, — ответил главный архитектор проекта. — Если вас волнует эта проблема, то вы ее должны были поднимать на обсуждении генплана города.

— Я житель улицы Кузнечной, купили участок в 2003 году, построились. В 2006 году нас уже хотели сносить, в том числе и церковь. Люди начали бунтовать. В итоге снесли только ветхие дома, хорошие оставили. Почему сейчас так не сделать — не прийти в каждый дом и не спросить у владельца, хочет ли он, чтобы его снесли? Кто-то же мечтает переехать в квартиру, а кто-то нет. Учтите наши мнения, откорректируйте проект с учетом пожеланий людей.

— Кто не хочет, чтобы его сносили, пишите в Книгу замечаний администрации, — подсказал выход главный архитектор ПДП.

Заместитель начальника управления архитектуры и строительства Фрунзенского района Павел Тумас пообещал, что проект можно будет скорректировать и мнение людей будет учтено.

Выразить свои замечания и предложения можно в журнале регистрации письменных замечаний и предложений в фойе средней школы № 6 по адресу: ул. Янковского, д. 23. Также их можно направить в администрации Фрунзенского и Московского районов.