Больше половины полноценно демократических стран мира находится в ЕC 17.01.2019, 12:05

«Высший балл» по демократичности получила Швеция.

Из 20 так называемых «полноценных демократий» мира 11 – это страны Евросоюза, по данным исследования The Democracy Index. Этот рейтинг с 2006 года ежегодно составляется агентством Economist Intelligence Unit, входящим в состав группы The Economist, пишет «Европульс».

«Высший балл» по демократичности получила Швеция, занявшая 3-е место в мире, а также вошедшие в первую двадцатку Дания, Ирландия, Финляндия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Великобритания, Австрия, Мальта и Испания. А самой демократичной страной в мире оказалась Норвегия.

По итогам 2018 года рассматривались 167 стран. Россия заняла 144-е место, потеряв 9 позиций по сравнению с прошлым годом (ее отнесли к авторитарным режимам).

В рейтинге выделены 4 группы стран – «полноценные демократии», «частичные демократии», «гибридные режимы» и «авторитарные режимы». Страны оцениваются по 60 показателям, сгруппированным в пять категорий: плюрализм, гражданские свободы, деятельность правительства, политическая ангажированность населения и политическая культура.

Как сообщал сайт Сharter97.org, Беларусь в рейтинге The Economist заняла на 137-е место.