Под Ивацевичами сельчане борются за бесплатный лес и озеро 5 17.01.2019, 12:22

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Доступ к народным богатствам перекрыли шлагбаумом.

Сельчане сражаются за свободное посещение леса и озера Выгонощи в Ивацевичском районе, передает «Радыё Рацыя». Теперь доступ к народным богатствам перекрыт шлагбаумом. Плата за час - 20 копеек с человека и 50 копеек за автомобильную стоянку.

Если экскурсия с участием экскурсовода, то плата за час вырастает. Рыбная ловля, разумеется, оплачивается, значительно дороже, а если на своей лодке, то будет еще дороже. Люди хотят ходить по грибы и ягоды, купаться в озере бесплатно, учитывая, что лесные и водные богатства общенародные. Поэтому сельчане направили обращение в администрацию Лукашенко, под которым подписалось 70 человек.

- Подготовлено коллективное обращение, к которому присоединены все документы, обращения в МВД и прокуратуру, ответ Беловежской пущи. Очень хотелось бы, чтобы отношение к людям было человеческим, законным, чтобы не нарушались наши права. Будем надеяться, что будет какая-то реакция. Мы ожидаем, что пройдет собрание и нам, местным жителям, дадут ответ, - рассказал многодетный отец из Александр Иванов.

По словам Александра Иванова, даже такая небольшая оплата за лес и озеро бьет по карману сельчан. Например, детей из интерната, которые ехали с воспитателем на озеро, развернули у шлагбаума из-за невозможности заплатить.