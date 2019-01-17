Адвокат Трампа: Никогда не говорил, что сговора с Россией не было 3 17.01.2019, 12:32

2,006

Рудольф Джулиани

Рудольф Джулиани не отрицал вероятность сговора команды Трампа с РФ.

Адвокат президента США Дональда Трампа, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани заявил, что никогда не отрицал вероятность сговора команды Трампа с Россией в ходе избирательной кампании 2016 года, пишет "Новое время".

В то же время, по его словам, нет никаких свидетельств того, что Трамп вступил в сговор с Россией, чтобы взломать сервера Демократической партии, сообщает CNN.

"Я никогда не говорил, что не было никакого сговора между предвыборным штабом (с РФ - ред.) или людьми из штаба. Я сказал (не было сговора – ред.) с президентом Соединенных Штатов", - отметил Джулиани.

Напомним, 12 января ведущий телеканала Fox News спросил Трампа, работал ли он когда-то на Россию. Президент США не дал однозначного ответа. Впрочем через два дня он заявил, что никогда не работал на Россию.