В Зимбабве проходят массовые протесты из-за цен на топливо 3 17.01.2019, 12:49

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Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo

Акции протеста начались после того, как правитель страны объявил о повышении цен на бензин и дизельное топливо.

В Зимбабве в ходе протестов против повышения цен на бензин и дизельное топливо 68 человек получили огнестрельные ранения. Среди них 17 пострадавшим потребовалось экстренное оперативное вмешательство. Об этом сообщает агентство Reuters (перевод - «Зеркало недели»).

Врачи сообщили, что с начала протестов медицинская помощь была оказана 172 людям.

Во вторник министерство информации страны сообщило о задержании двухсот демонстрантов. Министр безопасности Зимбабве Оуэн Нкубе обвинил в начале беспорядков основную оппозиционную партию.

Правительство Зимбабве подняло цены на топливо 12 января на фоне серьезной нехватки бензина и дизельного топлива в стране.

Объявляя об увеличении цен, Мнангагва сказал, что клиенты, как ожидается, будут использовать несколько валют, включая облигации, для покупки топлива.

21 ноября 2017 года 93-летний президент Роберт Мугабе согласился уйти в отставку под давлением военных и своих политических оппонентов, включая бывших соратников, грозивших процедурой импичмента, которую парламент Зимбабве начал, но приостановил, так как Мугабе передал спикеру парламента заявление о своей отставке.