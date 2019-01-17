Валерий Карбалевич: Лукашенко переходит к режиму экономии на всем 13 17.01.2019, 13:18

5,867

Валерий Карбалевич

Беларуси придется жить без значительной части российских субсидий.

Что нужно России и как белорусский диктатор будет выкручиваться в условиях серьезных потерь от налогового маневра в РФ — хитросплетение непростых отношений «союзников» изданию «Завтра твоей страны» комментирует политолог Валерий Карбалевич.

- Чего хочет Россия?

- Лавров уточнил, что Россия имеет в виду под идеей интеграции в рамках союзного государства. По его словам, речь не идет о создании государственных органов — только об экономической интеграции, то есть, о переходе двух государств на единую валюту, единая денежно-кредитная политика, единая финансовая, налоговая политика.

Иначе говоря, Россия настаивает, чтобы Беларусь перешла на российский рубль. И это означает, что Беларусь не сможет проводить свою макроэкономическую, кредитно-денежную политику, то есть, лишается очень важных элементов государственного суверенитета. С экономической токи зрения, она ничем не будет отличаться от любой российской губернии. Последует ли за этим дальнейшее объединение двух государств, неясно, но это уже и не важно. Вполне возможно, что после этого Беларусь останется независимой, будет иметь все независимые институты, но без возможности проводить собственную макроэкономическую политику. Это главное.

Согласится ли Минск на предложения Лаврова?

- Когда много лет назад обсуждался вопрос о введении единой валюты, Лукашенко настаивал на существовании двух эмиссионных центров. Это был способ увильнуть от объединения денежных систем. Ведь лишиться своих денег, макроэкономической политики – это упустить огромный кусок власти. И тогда, как Лукашенко говорил, придется ездить за зарплатой в Москву.

Беларусь до сих пор не вступила во Всемирную торговую организацию. Почему? Потому что членство в ВТО предполагает некие ограничения в экономической политике. А тут предлагают вообще лишиться своих денег. Лукашенко на это не пойдет.

- К чему следует готовиться Беларуси?

- Первый шаг России — отказ от нефтяного гранта, от компенсации налогового маневра. Но этим дело не ограничится. Накануне Нового года российский посол Бабич в интервью ТАСС сказал, что в следующем году может возникнуть вопрос о ценах на газ. На 2019 год вопрос как бы урегулирован, а на 2020 год — открыт. То есть, Россия может пойти на повышение цен на газ, значит, рычаги давления у России есть. Беларусь может лишиться большого куска российской экономической поддержки со всеми вытекающими отсюда последствиями. Во-первых, это означает переход к режиму экономии во всем.

Я думаю, Лукашенко рассчитывает втянуть российскую сторону в переговорное болото: давайте говорить на тему интеграции. Год, два. И одновременно Россия начнет компенсации за налоговый маневр. То есть, деньги будут идти, и переговоры о союзном государстве будут идти, но могут ни к чему не привести. Думаю, именно такая тактика на российском направлении взята на вооружение Лукашенко. Но я не думаю, что она сработает, вряд ли таким образом удастся ввести в заблуждение россиян.

- Если высокопоставленные российские чиновники давали понять, что никаких компенсаций не будет, то стоит ли на них рассчитывать вообще?

- Они говорят, что компенсация может быть, если Беларусь пойдет на те предложения и требования, о которых высказался Лавров (см.выше). Только на таких условиях. А поскольку Беларусь не хочет на это идти, то, скорее всего, и компенсации не будет.

- И что в сухом остатке?

- Беларуси придется жить без значительной части российских субсидий.