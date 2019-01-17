Верховная Рада Украины приняла закон о переходе религиозных общин в ПЦУ 1 17.01.2019, 13:31

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За закон проголосовали 229 депутатов.

Верховная Рада приняла 17 января за основу и в целом законопроект №4128-д "О внесении изменений в некоторые законы Украины (по поводу подчиненности религиозных организаций и процедуры государственной регистрации религиозных организаций со статусом юридического лица)", передает gordonua.com.

За документ проголосовали 229 депутатов.

Закон урегулирует процедуру перехода церковных приходов в Православную церковь Украины и прописывает вопросы подчиненности религиозных общин.

20 декабря 2018 года Верховная Рада приняла закон о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата. Закон, в частности, предусматривает, что религиозная организация обязана в своем полном названии отражать принадлежность к религиозной организации за пределами Украины.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.

15 января спикер парламента Андрей Парубий заявил, что Рада рассмотрит доработанный законопроект о подчиненности религиозных общин 17 января. По его словам, прошлый законопроект №4128 "О внесении изменений в закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" "не учитывает всех процедурных и юридических нюансов", поэтому он поручил комитету по вопросам культуры и духовности разработать новый документ в соответствии с рекомендациями Европейского суда по правам человека.

В этот день представитель президента в Верховной Раде, нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко заявила, что около 70 приходов Украинской православной церкви Украины Московского патриархата перешли в ряды объединенной Православной церкви Украины.

16 января комитет Верховной Рады по вопросам культуры и духовности утвердил новую редакцию законопроекта об изменении подчиненности религиозных общин, заявила первый зампредседателя комитета, нардеп от "Самопомочі" Ирина Подоляк.

"Решение об изменении подчиненности принимается не менее чем двумя третями от количества членов религиозной общины… В селе могут проживать разные люди, могут проживать люди, которые вообще в церковь не ходят, но являются жителями этого села. В законе говорится о религиозной общине, о тех людях, которые являются практикующими христианами", – объяснила Подоляк. Она отметила, что в случае, если часть общины хочет остаться в подчиненности прежней церкви, они могут создать свою религиозную организацию и оформить соглашение о пользовании культовым имуществом той общины, которая изменила подчиненность.