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Ученые нашли способ улучшить работу мозга

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  • 17.01.2019, 13:43
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В эксперименте приняли участие 454 человека.

Американские ученые нашли способ улучшить работу мозга, сообщает bagnet.org. В результате проведенного исследования они пришли к выводу, что этому способствует физическая активность.

Как отмечается, в эксперименте приняли участие 454 человека. Они проходили различные тестирования на физическую активность и работу мозга на протяжении 20 лет. Уточняется, что после смерти они также дали разрешение изучить свой мозг.

"Наша исследовательская группа измерила уровень физической активности участников эксперимента, в среднем, за два года до смерти. Затем мы проверили их мозговую ткань после смерти и обнаружили, что большая двигательная активность может оказывать защитное воздействие на мозг", — сказал один из ученых.

Подчеркивается, что те из них, кто мало двигался, чаще страдали от слабоумия.


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