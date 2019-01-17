«Люди приезжают отовсюду» 17.01.2019, 13:51

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Как в Брестском районе ищут пропавшего в новогоднюю ночь парня.

26-летний Николай Бетеня пропал 1 января. Ушел к знакомым отпраздновать Новый год — и домой не вернулся. Третью неделю парня ищут по деревням, полям, лесам, водоемам, «заброшкам» и колодцам, пишет tut.by. Ищут пожарные, ищет милиция, военные, родные и близкие. С недавних пор к поискам Николая подключились экстрасенсы.

Поисковые группы собираются каждый день на севере деревни Комаровка Брестского района, у выездного знака. Машины выстраиваются елочкой прямо у забора дома, в котором последний раз видели парня. Дом деревянный, одноэтажный. Его снимает семейная пара.

Утром 15 января на месте сбора стояло шесть машин. Одна из них — «газелька» пожарного аварийно-спасательного отряда МЧС. Спасатели в тот день отрабатывали глубокие канавы на поле в метрах двухстах от деревни: вырезали прорубь, спустили обследовать дно водолаза. За их работой наблюдала сестра Николая Кристина Кувалдина. Она живет в соседней Томашовке. От места пропажи брата до ее дома примерно 3 километра. К ней он и должен был вернуться после праздника.

«Бил его не один человек»

Николай — из деревни Домачево. Это примерно в 20 километрах от Комаровки. Новый год он встречал с семьей сестры.

— Мы собрались, отметили Новый год. В половину четвертого он пошел в клуб. Это прямо через дорогу от меня. Я постелила ему на первом этаже и уснула. Открыла глаза, смотрю на часах 6.15, а его нет. Я ему позвонила. Он перезвонил через пару секунд. Спросила, где он и когда он придет домой. «Все хорошо, я сейчас иду». Муж спал в другой комнате. У него в телефоне был выключен звук. Коля ему звонил — почему-то на вайбер — два раза. Звонки прошли в 6.53 и 6.58. Муж их не слышал. Я думаю, что он звонил по вайберу потому, что его в тот момент били, чтобы включить видео и показать, — говорит Кристина.

Около 7.00 Кристина перезвонила брату, но «аппарат абонента» был уже выключен. Девушка сразу же начала поиски, стараясь поминутно воссоздать хронологию событий и маршрут передвижения Николая в новогоднюю ночь.

— Я подождала до обеда 1 января, а потом написала в группу в соцсетях: «Кто видел Николая». Первое время над постом посмеялись: мол, Новый год. Но вечером в дверь кто-то постучал. На пороге стоял рослый мужчина.

Незнакомец представился другом Николая. Он поинтересовался, что известно о его исчезновении, сказал, что переживает. Кристина все, что знала, выложила. На этом их разговор закончился.

Девушка подключила к поискам друзей — своих и брата. Один из них навел справки, перезвонил ей и сказал, что той ночью у Николая был конфликт с одним из местных. Когда она встретилась с человеком, на которого ей указали, выяснилось, что это именно тот незваный гость, который приходил к ней домой справиться о поисках. Он рассказал, что они с Николаем «выпивали на перекрестке». С ними были еще трое человек. Их фамилии он назвать не смог, но подтвердил, что между ним и ее братом возник конфликт — якобы Николай приставал к его жене, — началась драка.

— Я спросила, куда он его ударил. «В нос. Он упал. Больше не бил», — говорит сестра пропавшего.

Парень добавил, мол, после драки Николай «убежал домой».

Девушка обратилась с заявлением в милицию.

— На следующий день следователь мне сказал, что их было не пять человек, а 17 или 18. Что пили они не на перекрестке, а в этом доме. И что бил его тоже не один человек. Жестокая деревня. Я никогда не думала, что здесь такая молодежь растет. Молодежь здесь «отбитая», — говорит девушка.

Кристина сама расспрашивала всех участников «вечеринки», на которой был Николай, но безрезультатно. Все его видели, но куда он отправился и когда, никто не сказал: одни не помнят, другие не видели, третьи — слишком много выпили. Одна из участниц скинула Кристине видео застолья. На 30-секундном ролике видно, что Николай сидит за длинным праздничным столом. Визуально — слегка подвыпивший, говорит связно, улыбается, синяков на лице не заметно. Рядом с ним сидят парни в разной степени алкогольного опьянения. Одни еще веселятся, другие — уже спят сидя. На этом ролик заканчивается.

— Некоторые были пьянющие, а домой вернулись, а этого нет. И все продолжают утверждать, что никто ничего не видел, никто ничего не знает, — рассказывает Кристина.

Волонтеров к поискам брата привлекли Кристина и «профессиональные» поисковики — в основном с помощью соцсетей.

— Мы осмотрели все, что только можно. Люди приезжают отовсюду: Жабинка, Кобрин, Брест, Минск. И звонят, и отзываются… Нет нигде. Мы непрерывно ищем каждый день. Я — до вечера. Потом муж приходит с работы, и до ночи ездят, ищут — и ничего. Первое время искали и до 4 утра… Объехали все сараи, фермы, дома, близлежащие деревни осмотрели. Ни-че-го. Никто не видел, не слышал, — вздыхает Кристина, провожая взглядом водолазов, которые возвращались со снаряжением от проруби в канаве — снова не нашли.

11 января стало известно, что следственный комитет возбудил уголовное дело о групповом убийстве Николая Бетени. По подозрению в причастности к его исчезновению задержаны три человека. Один из них — «друг», который приходил к Кристине. Расследование продолжается уже несколько дней. Тела или живого Коли нет.

«Пишу, что вижу в своей голове»

Начало поисков во вторник, 15 января, затягивалось. Группа ожидала приезда ясновидящей Анны Сокол. Она россиянка, живет с семьей в Дрогичине. Помощь поисковикам Анна предложила сама через группу в мессенджере, где общаются все, кто участвует в розыске Николая. По слухам, ясновидящая помогала поисковикам в России и Беларуси. Нашла то ли 40 человек из 60, то ли троих — данные разнятся. В группе она написала, что видит «что-то маленькое», но связанное с Николаем. Поисковики предположили, что речь может идти о его телефоне, который пропал вместе с ним. Точных координат не сообщила, но описала место, которое видит: «Влево там лес и дорога. Идешь по этой дороге, кладбище. Дальше еще заходишь на лесную дорогу, там камень. За камнем маленький пруд, там какая-то подсказка, но он не там сам… Кладбище зеленым огорожено или голубым забором. И калитка деревянная. По дороге проезжей кладбище получается слева. Я сворачиваю дальше направо, на лесную дорогу. Могу ошибаться».

«Похоже на Приборово», — ответили Анне в группе

«Я не была там, не знаю. Пишу, что вижу в своей голове. В лесу стоит камень такой немаленький, типа обелиск. На нем еще что-то написано. Еще дальше на опушку. Там совсем рядышком проволока. Там какая-то подсказка. Все, что вижу», — написала ясновидящая.

Анна уже участвовала в поисках Николая. В первый приезд искомое «место с подсказкой» не нашли. Вторник для нее стал второй попыткой.

К услугам ясновидящей обратились, когда поиски зашли в тупик. За почти две с половиной недели волонтеры, родные и близкие парня обыскали всю округу. В мероприятиях участвовали около 100 человек. В их числе сотрудники милиции, десантники, военнослужащие внутренних войск.

Кристина говорит, что и сама пару дней назад ездила к гадалке в другую деревню. Та сказала, что брат живой. Ясновидящая Анна придерживается другого мнения.

— Хвататься будем за все зацепки. Уже лишь бы найти. Ведь ни спать не можешь нормально, ни жить. Ничего. Уже была бы хоть какая-то определенность: либо так, либо так. А вот это подвешенное состояние так морально тяжело. А еще знаете, как в деревне — зайдешь в магазин, а тебя там каждая бабка начинает спрашивать, — объясняет Кристина.

«Где они его спрятали?!»

Когда Анна приехала, несколько десятков поисковиков расселись по машинам и поехали в сторону деревни Орхово. Там есть место, которое похоже на то, что описывала Анна. Проехали деревню, свернули на замерзшую лесную тропу, доехали до белого обелиска военнослужащим пограничной заставы, погибшим во время Отечественной войны. «Немаленький камень», на котором «что-то написано», — есть. На запад от него «опушка», за ней проходит белорусско-польская граница, которая сойдет за «колючую проволоку» из видения. Кладбище вроде как тоже проезжали и пруд где-то был. Обрывочные образы нашли свои ориентиры на местности. Появилась хоть и слабая, но надежда. Вышли из машин, разошлись искать «какую-то подсказку». Телефон? Следы крови? Ботинок? Неизвестно. «Что-то маленькое».

В видении Анны Николай мертв. По ее словам, до того как спрятать тело парня, убийцы возили его по округе, подыскивая подходящее место. Где-то по дороге они обронили «подсказку» — что-то маленькое, что укажет на местонахождение погибшего.

Сначала прошли в сторону границы, осмотрели лес, опушку. Дальше двинулись на юг. Снова зашли в лес, просматривая каждый метр земли. Анна ничего не чувствовала, поэтому вернулись к обелиску. Ясновидящая подошла к камню, разложила гадальные карты. Ритуал проводила в одиночестве. Через несколько минут Анна сообщила, что «подсказку» нужно искать где-то за обелиском в радиусе 500 метров. Все разошлись прочесывать лес. Под снегом нашли венок, который, судя по всему, раньше стоял у обелиска, и пень, обмотанный колючей проволокой. Все.

Через полчаса поисков группа вновь собралась у обелиска. Признали, что найти под снегом маленькую подсказку невозможно, и решили сосредоточиться на месте, где, согласно видению Анны, лежит тело Николая. Ориентиров тут было еще меньше. По словам ясновидящей, это какое-то подвальное помещение без света, вход в которое можно увидеть с воды. Ребята из Орхово предложили проверить заброшенное промышленное здание за ныне недействующей учебно-спортивной базой. Пустой комплекс «прочесывали» ранее, но «промзаброшку» могли и не осматривать. Прошли через лес, проверили — пусто.

Один из участников поисков, Дмитрий, пропавшего Николая знает давно. Парень работает водителем в одном из хозяйств района. Во вторник его служебный автомобиль был в ремонте, поэтому появилось свободное время — его он решил посвятить розыску товарища. По его словам, они успели обойти все места, где мог находиться Николай:

— Всякую… понаходили, а Коляна не можем. Где они [задержанные] его спрятали, клоуны эти… — негодует собеседник.

«Тут смерть выпадает»

Из Орхово поехали дальше. Уже на север, в деревню Селяхи, на окраине которой есть пустующие здания с подвалами. Их тоже уже проверяли, но вдруг… Приехали, осмотрели заброшенные дома, подвалы. Ничего. Проходим метров 500 в лес, к старой водонапорной башне. Там из снега выглядывают красно-коричневые куски разрушенного до фундамента здания. Подвалов не нашли.

По дороге говорим с Анной.

— Вижу, что он [Николай] в темном месте.

— Живой?

— Нет.

Мы разошлись по машинам и поехали в сторону Домачево. Анне позвонила ее мама, которая тоже ясновидящая. Сказала, что Николая нужно искать в замкнутом пространстве, посоветовала проверять трубы и завалы. По дороге остановились возле еще одного заброшенного здания — пусто.

Затем вернулись в Томашовку, осмотреть пустырь за домом одного из задержанных. Там есть и водоем поблизости, и закрытые колодцы. По приезде на место Анна вновь разложила карты:

— Тут смерть выпадает, — сообщает она, намекая, что здесь и следует искать тело.

Беглый осмотр результатов не дает. Нашли закопанную дохлую собаку, горы бытового мусора. К вечеру волонтерам позвонили сотрудники милиции, которые занимаются розыском Николая. Подъехали, выслушали Анну и пообещали в среду направить на место 60 человек, а также попросить водолазов проверить дно близлежащего канала.

Поиски закончились, когда стемнело. Одна машина с волонтерами повезла Анну домой в Дрогичин, остальные стали разъезжаться по домам. На прощание Кристина поблагодарила всех, кто собрался в этот день.

— Я верю, что он живой, — говорит девушка.

В среду поиски Николая продолжились. Как и обещали, милиционеры проверили пустырь, где у ясновидящей «выпала смерть», а также прошли около 20 километров вдоль проселочной дороги на Домачево. Ничего.

К обеду 17 января Николая — живого или мертвого — еще не нашли. Поиски продолжаются.