Погода на выходные: крещенских морозов не будет 17.01.2019, 14:46

Зато с начала следующей недели морозы окрепнут.

В субботу, 19 января, когда в Православной церкви отмечается Крещение Господне, в Беларуси прогнозируют мягкую зимнюю погоду. Традиционных крещенских морозов не будет и в ночь накануне праздника, когда многие окунаются в прорубь или купель с ледяной водой, пишет kp.by.

В Минске в ночь на 19 января передают минус 5, днем в субботу - минус 3, без осадков. В Гродно соответственно - минус 4 и минус 1, облачно с прояснениями. В Бресте днем тоже будет выглядывать солнце и мороз не превысит минус 1, а ночная температура будет чуть ниже - минус 6. В Гомеле ночью и днем соответственно - минус 7 и минус 3 градуса, в Могилеве - минус 6 и минус 3. Снег ожидается лишь в Витебске, там температура воздуха составит минус 4 и минус 3 градуса.

Немного похолодает в воскресенье, а с начала следующей недели морозы окрепнут. В целом по стране синоптики прогнозируют до минус 14 ночью и от 6 до 10 градусов мороза днем.