Коррупция и системные пороки в Беларуси 17.01.2019, 14:47

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Продолжаются судебные заседания по «делу медиков».

Интерес общественности привлекают не столько сами процессы, сколько вскрывшиеся правила функционирования в стране системы здравоохранения. Взятки в ней оказались привычным явлением, зато качественное лечение не может получить даже замминистра, пишет ng.ru.

Сейчас в судах Минска идут сразу четыре процесса из «дела медиков»: над бывшим главным врачом 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Владимиром Кравченком, бывшим главой Гродненского областного отдела здравоохранения Андреем Стрижаком, бывшим главой Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергеем Корытько и экс-замминистра Игорем Лосицким. Всех их обвиняют в мздоимстве и злоупотреблении служебным положением. Размеры взяток, которые фигурируют в суде, колеблются от 2 тыс. до 15 тыс. долл. или евро. Обвиняемым грозит лишение свободы до 10 лет.

Как сообщалось, коррупционную схему в системе здравоохранения КГБ вскрыл в начале минувшего лета. В рамках «дела медиков» возбуждено 95 уголовных дел более чем с сотней фигурантов. Стержень схемы – так называемые откаты. Чиновники от медицины помогали коммерческим структурам выигрывать тендеры на поставку медицинского оборудования на бюджетные средства и получали за это «благодарность» в конверте от этих предприятий.

Cудебные процессы по коррупции в разных сферах в Беларуси не прекращаются. Например, в эти же дни судят бывшего начальника Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Сергея Барисевича. Свидетели рассказывают, что он не просто брал взятки, а организовал целую систему сбора дани, деньги для него собирали со всех школьных столовых Минска. Причем под угрозой увольнения: хочешь сохранить работу – плати. Люди и платили. «Ходили слухи, что он является родственником Лукашенко», – пояснил в ходе суда причину такой покорности один из фигурантов дела, также входивший в звено, через которое наверх к Борисевичу поступали деньги.

Взяткодатели в «деле медиков» – состоятельные бизнесмены. В отличие от скромных директоров школьных столовых они сами пришли к выводу, что за все нужно платить. Сумма взяток не обсуждалась. «Все взрослые люди. Понимают», – сказал на суде один из главных свидетелей, руководитель фирмы – поставщика оборудования Владимир Ладутько, который и давал чиновникам от медицины взятки. Чиновники также утверждают, что ничего преступного не совершали за вознаграждение. Например, бывший замминистра Игорь Лосицкий говорит о том, что «брал взятки ни за что», просто потому что давали. При этом все вопросы именно так и разрешались даже без денег, утверждает он.

Из процесса над Лосицким местная общественность пришла еще к одному неутешительному выводу: белорусская медицина, которая периодически козыряет своими достижениями в трансплантологии или каких-то других сложных направлениях, на самом деле слаба – поставить правильный диагноз и вылечить не могут даже заместителя министра здравоохранения. Игорь Лосицкий рассказал, что брал взятки потому, что ему нужны были деньги для лечения за границей.

Белорусские медики сначала поставили ему неправильный диагноз и соответственно проводили неправильное лечение. Затем в стране, которая делает ставку на отечественные лекарства и всячески препятствует импорту, не нашлось нужного медикамента, и его пришлось покупать в Казахстане, где он зарегистрирован. Хотя, конечно, в целом Лосицкий использовал служебное положение, чтобы лечиться без очередей (процесс замены тазобедренного сустава, в чем он нуждался, занимает более года).

Главврачи также говорят о том, что не наносили вреда возглавляемым ими учреждениям. «Я честный человек», – уверял журналистов бывший главный врач 12-й городской клинической стоматологической поликлиники Минска Владимир Кравченок. Полученные им взятки потянули на 25 тыс. долл. По его словам, деньги он брал для того, чтобы приобрести самое новое оборудование и превратить поликлинику в лучшую. «Отсюда контакты с нужными поставщиками», – говорит он. Кстати, эксперты, оценивая систему госзакупок, также говорят о том, что зачастую во главу угла ставится цена, а не качество закупаемого оборудования. Что же касается денег, то Кравченок утверждает, что не требовал их, но когда давали, устоять не мог.

Напомним, что в августе прошлого года Лукашенко отправил в отставку все правительство, в том числе курирующего медицинскую сферу вице-премьера Василя Жарко, который до этого работал министром здравоохранения. Ходили слухи о том, что ему также может быть предъявлено обвинение. Однако все пока ограничилось допросом. Общественность, конечно же, не верит в то, что министр не знал о действующих в его ведомстве коррупционных схемах.