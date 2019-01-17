Парламент Великобритании рассмотрит «план B» по Brexit 17.01.2019, 14:54

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Дискуссия в британском парламенте состоится 29 января.

Британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование за так называемый "план B" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС, пишет "Европейская правда".

Об этом сообщила в четверг лидер Палаты общин Андреа Ледсом, информирует агентство Reuters.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов ранее на этой неделе. Ледсом заявила, что премьер-министр внесет предложение и сделает заявление о своих следующих шагах в понедельник.

"В течение вторника, 29 января, состоится дискуссия по этому предложению при условии согласия палаты", - сказала Ледсом.

В четверг премьер-министр Тереза Мэй заявила, что начала встречаться с лидерами оппозиционных партий по Brexit и призвала политиков найти консенсус относительно условий выхода Британии из ЕС.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может быть отложен процесс выхода страны из ЕС.