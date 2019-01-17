В Италии по «акции» продают дома за один евро 5 17.01.2019, 15:07

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Архивное фото Biancoloto

Своеобразную «акцию» придумал местные чиновники.

В итальянском городке Самбука-ди-Сицилия продают дома за один евро. Эту "акцию" придумал местные чиновники, чтобы вернуть итальянцев в сельские районы на постоянно место жительства. Многие жители городка переезжают в мегаполисы, поэтому местность страдает от депопуляции. Чиновники сделали все от них зависящее, чтобы купить жилье мог любой желающий.

В этих предложениях есть и свои нюансы – покупателю придется отреставрировать приобретенное жилище в течение трех лет после покупки, что обойдется от €15 000, а также дать залог в размере €5 000, который возвращается после окончание ремонта.

"Иностранцы стекаются сюда, пораженные всей этой красотой, – рассказал CNN Джузеппе Качиоппо, заместитель мэра города. – Больше десятка домов уже проданы. Еще несколько десятков продаются. С нами связывались люди из Швейцарии, Франции и Испании, предложение пользуется очень большим спросом".