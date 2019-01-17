Uber выпустил отдельное приложение для Беларуси — Uber BY 1 17.01.2019, 15:18

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Сервис теперь работает в 11 новых городах.

Хорошие новости для белорусских пользователей сервиса Uber — запустилось новое приложение Uber BY. Как сообщили Onliner представители компании, приложение разрабатывалось с учетом пожеланий пользователей и особенностей рынка. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play.

Все новые функции, тарифы и предложения сервиса Uber будут доступны в Uber BY, а приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей (т. е. если вы часто путешествуете, удалять его смысла нет). В честь выпуска нового приложения пользователи могут получить персональные скидки до 40%. Для этого при заказе поездки в Uber BY нужно указать конечную точку маршрута и выбрать оплату картой. Скидки действуют с 17 до 31 января. Они не повлияют на заработок водителей — сервис компенсирует полную стоимость поездки за свой счет.

Имеются небольшие технические нововведения. Так, приложение использует векторные карты вместо растровых, поэтому оно лучше работает в условиях медленного мобильного интернета, а также занимает на устройстве в три раза меньше места. В Uber BY появились функции, которых нет в предыдущей версии. Теперь можно написать комментарий к заказу; добавить промежуточные адреса, если по дороге нужно куда-то заехать; оставить водителю чаевые, которые спишутся прямо с карты, посмотреть историю поездок. Кроме того, новая программа умеет рекомендовать альтернативные точки посадки, до которых можно за пару минут дойти пешком, чтобы уехать быстрее и дешевле.

«Переход на Uber BY будет легким и прозрачным. При регистрации достаточно ввести номер телефона, который был привязан к Uber, и в новое приложение Uber BY автоматически добавятся история поездок, любимые адреса, привязанные платежные карты и электронная почта для отчетов о заказах», — говорится в официальном заявлении.

Uber BY теперь работает в 11 новых городах. Кроме Минска, сервисом можно пользоваться в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жодино, Лиде, Могилеве и Речице.