Что изменилось в Азовском море в 2019 году? Андрей Клименко

17.01.2019, 15:22

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Можно предположить, что Путин дал какие-то заверения.

Мониторинговая группа «Майдана иностранных дел», «Института Черноморских стратегических исследований» и редакции BlackSeaNews сообщает:

1. В период с 1 по 14 января 2019 года задержаний в море во время движения не было, как в ноябре и декабре.

2. В этот же период продолжилась тенденция снижения времени ожидания разрешения на проход Керченским проливом до значений, приближающихся к показателям июля 2018 года, первого месяца де-факто блокады.

Среднее время ожидания разрешения на проход Керченским проливом в Азовское море составило 34,75 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 15 часов без учета штормов.

Среднее время ожидание на проход в обратном направлении, из Азовского моря в Черное, составило 27,5 часов на одно судно (с учетом штормовой погоды) и около 9 часов без учета штормов.

Примечание. Мониторинговая группа при формулировании своих оценок и выводов считает приемлемой ситуацию, когда время ожидания разрешения на проход Керченским проливом составляет до 2-3 часов (при нормальной погоде), как это было до начала блокады.

Стандартная ситуация, определенная обычными правилами Керченского порта такова: информацию о подходе судна к приемным буям (Варзовскому бую при проходе судна транзитом из Азовского моря или к бую N 1 Керчь-Еникальского канала при проходе судна со стороны Черного моря) капитан судна или судовой агент подают в адрес капитана морского порта (копию в Службу управления движением судов СУДС "Керчь") за 48 часов до подхода, повторно передают за 24 часа и окончательно уточняют за четыре часа.

Это подразумевает, что к моменту подхода судна порт обязан доставить на него лоцмана. При этом судну не обязательно вставать на якорь. Постановка на якорь происходит в таких случаях: 1) ожидание лоцмана, когда он вовремя не прибыл, 2) ожидание прохода встречного каравана (в проливе одностороннее движение), время прохода Керченского пролива от буя до буя – 2-3 часа, 3) ожидание прибытия катера Береговой охраны ФСБ, завершения осмотра и сообщения от ФСБ диспетчеру порта (не предусмотрено обязательными постановления в порту Керчь), 4) штормовая погода, когда лоцманский катер не может выйти в море.

Снижение времени ожидания началось в декабре 2018 года вследствие опасений РФ насчет введения санкций против российских портов Азовского и Черного моря, резолюции Европарламента и Генеральной Ассамблеи ООН, рассмотрения вопроса на Совете ЕС, различных заявлений Госдепартамента США, а также совместного заявления Меркель и Макрона.

Уменьшение времени ожидания разрешения на проход Керченского пролива в декабре 2018 года имело прямую корреляцию с публичными утверждениями высокопоставленных чиновников Береговой охраны ФСБ РФ и МИД РФ о том, что РФ "ничего не нарушает" и совпадало по времени – с пресс-конференцией заместителя командующего Береговой охраной РФ, датой заседания Совета ЕС о ситуации в Азовском море и датой заявления Макрона и Меркель.

Можно предположить, что Путин дал какие-то заверения во время телефонных разговоров с Меркель и Макроном и демонстрирует их выполнение.

В то же время необходимо учитывать, что в зимний период для РФ значительно труднее скрывать факты препятствия свободе судоходства. Дело в том, что зимой многократно сократилось количество судов, находящихся в Керченском проливе на рейдовой перевалке (в связи с завершением навигации на реках Волга и Дон). Таким образом, суда, идущие в украинские порты Азовского моря и ожидающие разрешения на проход Керченского пролива, стали "заметнее" на общем фоне.

С другой стороны, в зимнее время в Керченском проливе и Азовском море чаще, чем в другое время года, наблюдаются штормы. Это создает для РФ множество поводов для прикрытия или оправдания искусственной задержки штормовой погодой. Это, в свою очередь, требует усложнения мониторинга – за счет учета реальных погодных условий.

3. Вместе с тем, в этот период проявилась новая тревожная тенденция: очень значительное снижение количества судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск.

С 1 по 14 января 2019 года в Мариуполь прошло всего 5 судов, в 2016 году за тот же период – 11 (30 за месяц), в 2017-м – 8 (25 за месяц).

С 1 по 14 января в Бердянск прошло 3 судна, в то время как в 2016-2017 годах за тот же период – 7 (13 за месяц).

Эта тенденция – следствие накопившихся за время блокады опасений судовладельцев насчет большой потери времени вследствие искусственного длительного ожидания разрешения на проход Керченского пролива, имевшего место в предыдущие месяцы.

Можно с уверенностью подчеркнуть необходимость продолжения ежедневного круглосуточного мониторинга и выдачи информации заинтересованным сторонам и СМИ, поскольку сам факт наличия мониторинга и использования его результатов государственными структурами Украины, ЕС и США является сдерживающим фактором.

Андрей Клименко, «Фейсбук»