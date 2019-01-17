«Вероятно, народ скоро возьмется за вилы» 5 17.01.2019, 15:53

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Пять историй о том, как живется россиянам.

2019 год начался в России с роста цен на многие товары и услуги. Уже подорожали смартфоны, бензин, автомобили, продукты питания, сотовая связь, повысились ставки по ипотеке. В перспективе — увеличение стоимости квартир и коммунальных платежей. При этом реальные доходы россиян не росли четыре года, со времени присоединения Крыма. Последний опрос «Левада-центра» показал, что 53% россиян выступают за отставку правительства РФ, которое не может справиться с затянувшимся кризисом в экономике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал, что ненависть к чиновникам в России льется через край.

Читатели Znak.com рассказали о том, как им приходится выживать в условиях реального падения доходов, что их волнует больше всего и готовы ли они выходить на масштабные акции протеста.

«Голосовал за Путина. И теперь очень жалею об этом»

Дмитрий Кабетов, город Сургут

Мне 41 год, я монтажник технологических трубопроводов. Зарабатываю около 85 тыс. рублей в месяц. На эти деньги мы живем с супругой и двумя детьми. Ипотеки и кредитов нет. Коммуналка обходится примерно в 5-6 тыс. ежемесячно. Основная часть средств уходит на еду.

На что-то откладывать, копить не получается. Хоть зарплата и неплохая, но цены стали очень высокими. С трудом понимаю, как люди выживают в Центральной России на гораздо меньшую заработную плату.

Много средств уходит на одежду для детей. Но больше всего тревожит растущая стоимость продуктов питания. Если раньше на тысячу рублей можно было набрать в магазине большую сумку с продуктами, то теперь для этого надо 2-2,5 тыс. рублей. Конечно, приходится отказываться от каких-то товаров.

Встал вопрос о покупке машины. Но даже если говорить о бюджетном классе, в нынешних условиях без кредита это сделать практически невозможно. Если брать кредит на пять лет, придется платить около 20 тыс. ежемесячно. Это существенная сумма.

В прошлом году я получил шестой разряд по своей специальности, и зарплата значительно выросла. С этой точки зрения в 2018 году мое финансовое положение улучшилось, стало несколько легче дышать. Если бы заработная плата не увеличилась, было бы сейчас гораздо сложней.

Фото: Дмитрий Кабетов

Я, кстати, раньше если и ходил на выборы, то не голосовал, а портил бюллетени. Но в 2018 году целенаправленно пошел и проголосовал за Путина. И теперь очень жалею об этом. Ему народ доверился, столько людей отдали за него голоса. И что мы видим? Проблем в социальной сфере прибавилось. Налоги растут, пенсионный возраст повысили. Такое ощущение, что мы живем, как в барские времена. Ты работаешь на барина, он платит тебе по-своему усмотрению какие-то гроши. Народ для нынешних политиков никто. Конечно, людей такое положение дел не устраивает.

Сургут в принципе благополучный город. Здесь мало кто думает о митингах. Наверное, у нас люди выйдут на улицы, только если будет общероссийская акция протеста — против повышения цен, к примеру. А так люди заняты своими обыденными делами, нужно свои семьи кормить. Если такая полномасштабная акция протеста против политики властей будет, то, вероятно, я поучаствую в ней.

Хотелось бы, чтобы ситуация в стране изменилась к лучшему. Но, скорее всего, все станет только хуже. Кого я виню в этом? Как говорится, рыба гниет с головы. Так что в нынешней ситуации виновны правительство России и лично президент РФ.

«Сырники стали почти праздничным блюдом»

Валерий Фокин, город Киров

Я пенсионер, мне 70 лет. Писатель, журналист, член Союза писателей России. Поскольку я инвалид третьей группы, то с доплатой к пенсии в месяц получаю 15823 рубля. Пенсия, конечно, маленькая. Приходится все планировать: плату за коммуналку, траты на постоянные лекарства, на продукты. Лишней копеечки не остается.

Самое страшное — это рост коммунальных платежей. Если раньше я за свою двухкомнатную квартиру платил пять тысяч рублей, то сейчас доходит до семи тысяч. Платим за какой-то капремонт, который капитально никто не делает. Коммуналка растет так, что индексация пенсий пожирается мгновенно. И недовольство народа по этому поводу понятно.

Заметно и подорожание продуктов. Из-за этого от многого пришлось отказаться. Реже теперь едим фрукты, мясо, покупную рыбу, творог. Сырники стали почти праздничным блюдом. Приходится постоянно следить за скидками в магазинах и брать впрок какие-нибудь консервы, крупы. Нынешняя экономическая ситуация, когда все дорожает на глазах, рождает творчество масс. Многие не только пытаются найти продукты подешевле, но и проявляют чудеса изобретательности в домашней кулинарии, особенно в заготовках на зиму.

Вызвало удивление неожиданное подорожание пшенки. Стоила 26 рублей, сейчас — 46. Более того, ссылаясь на неурожай, продают какие-то пятилетние запасы. Дефицит на рынке. Мы привыкли, что овощи сезонно дорожают. Или водка. Но чтобы пшенка!

Как прожить и прокормиться при постоянном росте цен на продукты? Мы весной с женой уезжаем в деревню и живем там до начала октября. Там у нас огород. Я хожу на речку, ловлю рыбу, она в холодильнике у нас до Нового года. Опять же, своя картошка, капуста, морковка, свекла. За счет своего огорода и летнего пребывания в деревне мы экономим на питании и на коммунальных расходах.

Фото: Валерий Фокин

Что касается ситуации в целом, то без стабилизации цен бессмысленно повышение пенсий. Их индексация не успевает за удорожанием продуктов и, особенно, коммуналки.

Приработка у меня сейчас почти никакого нет. Так получается, что публиковаться официально мне невыгодно. Напечатал вот журнал подборку моих стихов, начислил гонорар в 3,5 тыс. рублей. И говорит мне секретарь издания — пишите «отказную». Если я получу эти деньги, то для властей стану работающим пенсионером, и индексацию пенсии прекратят. Фактически за год я потеряю больше, чем этот гонорар. Поэтому приходится либо отказываться от выплат, либо получать их в конверте.

Но ведь писательство — это не работа у станка за зарплату. Ты можешь творить в трамвае, что-то придумывать в очереди в магазине. Считаю, что для писателей-пенсионеров, особенно в глубинке, которые получают скромные гонорары за эпизодические публикации, нужно сделать исключение: не нужно их считать работающими пенсионерами и приостанавливать им индексацию пенсий.

Принятая пенсионная реформа коснется уже моих детей. Но как эта реформа повлияла на рейтинг властей! Чиновникам пришлось придумывать всякую ерунду, вроде массовки с переименованием аэропортов. Бред!

Пытались патриотично отвлечь народ от всего этого кошмара с пенсионной реформой, повышением НДС и т. д. А получился еще один повод для обострения раскола общества.

Бесконечная тема этого года — конечно, санкции. Столько шума для того, чтобы прикрыть ими экономические и социальные промахи власти! В этом же ряду — Украина. Я на злободневные темы высказываюсь на своей странице в Facebook. На акции протеста, как раньше, мне теперь проблематично на костылях ходить, поэтому проявляю активность в соцсетях. Вот, например, стихотворную реплику «К долготерпению народа» написал:

Мы вновь, несмотря на свободу,

Готовы к тяжелому году

И скажем, почти матерясь:

Пусть трудным и выдастся год,

Лишь только лицом бы не в грязь,

Лишь только б не мордой об лед…

Думаю, 2019 год для простых людей будет еще сложнее, чем 2018-й. Все трудности из-за бездарности власти, порождением которой стала и другая, пожалуй, наиболее опасная проблема — невиданных масштабов коррупция. О чем говорить, если у нас даже стражей закона по таким делам в розыск объявляют?

Обидно за нашу Кировскую область. Вятка никогда не была богатой. Но «варяги»-губернаторы и главы администрации областного центра могут сделать ее нищей. Своими новыми «оптимизациями» они отнимают у людей последнее. Привозят «в обозе» своих помощников, назначают их министрами, внедряют на «хлебные места». Пермских чиновников сменили московские и казанские. Чужаки отжимают наиболее прибыльный бизнес у местных предпринимателей. А еще вводят новые поборы с населения, например, в виде «мусорного налога».

Все труднее балансировать на грани бедности. В 2019 году придется снова напрягать все силы, чтобы не сорваться еще ниже.

«В воздухе витает фраза „денег нет“»

Ирина Демидова, город Первоуральск Свердловской области

Мне 34 года, я молодая мама, воспитываю с мужем двух детей пяти и двух лет. Сейчас я в декретном отпуске по уходу за ребенком, поэтому в основном живем на заработки мужа. Оклад у него 45 тыс. в месяц плюс проценты. 25 тыс. мы отдаем по ипотеке, коммуналка зимой выходит порядка 4 тыс. рублей. На детские сады у нас уходит 10 тыс. рублей, а еще много тратим на бензин — порядка 8 тыс. в месяц. И почти ничего не остается. А ведь еще налоги, страховка на автомобиль и прочие траты.

Мужу приходится работать по выходным, чтобы больше заработать. Я потихоньку избавляюсь от ненужных детских вещей, от детской мебели. Продаю на «Авито» — и так зарабатываю, пока нахожусь в декрете. Это необходимость, потому что все вокруг дорожает.

Больше всего, по моим наблюдениям, подорожали продукты первой необходимости — молочка, мясо, сыры. В принципе, мы ни от чего не отказались, но переходим на продукты подешевле. Например, у нас в семье стало меньше говядины. Дешевле курицу покупать, но и она подорожала.

Фото: Ирина Демидова с мужем

Памперсы и детские каши ищем только по акциям в магазинах, в интернете.

В целом материальное положение нашей семьи ухудшилось. Зарабатывать меньше не стали, может, даже больше, но стало тяжелее. Копить на что-то вообще не получается. Раньше можно было хоть как-то, не имея кредитов, что-то отложить и потом купить ту же мебель, например. А сейчас либо кредит, либо рассрочка. Только так. Вообще в воздухе витает фраза «денег нет», об этом же говорят друзья, родственники. Нам хочется завести третьего ребенка, но материальное положение останавливает.

У властей, конечно, иной взгляд на вещи. У нас в Первоуральске все хорошо, считают в «Единой России». Поэтому партия решает какие-то местечковые вопросы. Вот, повесили почтовые ящики в подъезде и два дня по телевизору об этом говорили! Как-будто это самая серьезная проблема в городе. Но глупо же выпячивать решение таких мелких задач.

В кризисе виновны, конечно, российские власти. Путин однозначно засиделся, но не было бы хуже с другими (президентами — прим. ред.)… Хочется надеяться, что этот год будет лучше. Лично я планирую выйти на работу, чтобы финансовое положение нашей семьи улучшилось.

«Вероятно, народ скоро возьмется за вилы»

Евгения Набиуллина, город Пермь

Мне 29 лет. Я руковожу организацией, которая занимается строительством и розничной торговлей. Мой муж работает в этой же компании. На двоих мы зарабатываем около 50 тыс. рублей в месяц. Из них 28 тыс. уходят на ипотеку, около 6 тыс. — на коммуналку. Оставшиеся средства тратим на продукты. Что-то откладывать не получается. Более того, из-за нехватки средств в прошлом году нам пришлось взять кредит. У нас был как-то день, когда даже на хлеб не было денег.

Из-за подорожания продуктов мы в принципе отказались от кофе, майонеза, куриных яиц. Если раньше брали мясо премиум-класса, то сейчас максимум — сосиски по акции или тушенку. В основном покупаем крупы, гречку, макароны. Чай берем самый дешевый. У родителей есть огород, что привезут из овощей, то и едим. В этот раз даже на Новый год алкоголь особо не покупали. Только одна бутылка шампанского была, нам хватило.

Кроме того, мы перестали покупать одежду, ходить в кино, салоны красоты. Если раньше я делала маникюр стабильно раз в месяц у мастера, то сейчас делаю его сама. Ограничиваем себя в покупках автомобильных товаров.

В обществе витают революционные настроения. Я думаю, и в этом с мной солидарны друзья и коллеги, скоро нас ждут различные забастовки и митинги. У народа уже заканчивается терпение, люди злые и поэтому все возможно.

Российские власти не решают насущные внутренние проблемы. О них не говорят с экранов телевизоров — там в основном Сирия, Украина, западные санкции. Но лично я на себе санкции никак не ощущаю — они больше касаются наших миллиардеров и политиков. Да и про Украину нам врут. У меня знакомые недавно созванивались с родственниками на Украине, и они заявили, что у них там все хорошо.

Помимо роста цен в стране сейчас идет много других процессов, которые вызывают опасения. Это, например, монополизация потребительского рынка крупными сетями, такими как «Пятерочка» и «Магнит». Маленьким продуктовым магазинам попросту нет смысла открываться.

Фото: Евгения Набиуллина

С другой стороны, невозможно получить нормальный, прибыльный тендер, потому что часто его выигрывает одна и та же компания. Создается видимость госзакупок, на деле же малый бизнес может рассчитывать только на самые дешевые тендеры.

Критично выскажусь о полиции, которая не нашла преступников, ограбивших наш магазин в 2017 году. Когда к нам во второй раз пытались залезть злоумышленники, правоохранители просто ответили: «Вы же понимаете, что мы никого не найдем, зачем писать заявление?»

Плохо работает и наше здравоохранение. Мы, например, как-то пытались три дня вызвать врача для больной бабушки.

Еще есть неприятная история, связанная с миграционной службой. Мы впервые решили устроить официально девушку, которая приехала из Таджикистана. И вовремя не подали уведомление о том, что взяли мигранта. Миграционная служба сначала оштрафовала меня как должностное лицо на 35 тыс. рублей, а потом подала на нашу организацию в суд. И нам выписали штраф в 400 тыс. рублей.

И вот смысл был нам поступать по закону, устраивать иностранного гражданина официально, если мы могли, как другие коммерсанты, оформить ее неофициально и не нарываться на штрафы? Сейчас эта девушка уже у нас не работает, уволилась. А штраф мы так еще и не оплатили. Попросили рассрочку, потому что таких денег у нас нет.

Я думаю, что 2019 год будет самым критичным в истории России. Как-то все подходит к пику. Слишком длинная цепочка негативных процессов выстроилась.

Богатые богатеют, бедные беднеют, власти пишут законы под себя, из-за которых растет злоба в обществе. На выборы заманивают билетами в кино и лотереями. Премьер-министр говорит: «денег нет, но вы держитесь», пенсионный возраст повышается, налоги растут. Нет ничего позитивного! Так что, вероятно, народ скоро возьмется за вилы. Если масштабные акции протеста будут, я, скорее всего, на них пойду.

«Власти совершенно забыли о простом человеке»

Татьяна Козловских, село Загарье Кировской области

Я всю жизнь проработала библиотекарем. Сейчас мне 62 года, я ветеран труда на пенсии. Получаю 9 тыс. рублей с копейками, у мужа пенсия 10900. Очень много денег уходит на коммуналку — почти 5 тыс. рублей. И это мы еще счетчики поставили, до этого выходило около 6,5 тыс. рублей.

Приходится экономить или отказывать себе в чем-то. Например, я бы хотела покупать литературу, выписывать журналы. Хотелось бы больше жертвовать на храм, ездить в паломнические поездки, покупать больше рыбы, фруктов. Спасибо детям, они нам их иногда привозят.

Мы держим свой огород. Раньше была корова, всегда было молоко, сметана. Но сейчас остались только куры. Держать скотину стало накладно, корм дорожает. Тот же поросенок, он как копилочка — в него надо вкладывать и вкладывать. На это нужно время и немалые средства.

Жить стало гораздо сложнее. Все дорожает — и продукты, и коммуналка. Откладывать ничего не получается. Правда, мы ввязались в накопительное страхование. Это когда платишь пять лет по 2100 в месяц, и в конце тебе выдают 130 тыс. рублей. Но сейчас нам эта затея с мужем уже не кажется такой прибыльной. Не исключено, что инфляция все съест. Лучше бы эти 2100 на руках были.

Фото: Татьяна Козловских

Деревни всегда кормили города. А что сейчас? Деревни исчезают, поля зарастают. Население почти не растет. В нашем селе раньше невозможно было купить квартиру, все было занято. А сейчас продают и квартиры, и частные дома. Потому что нет работы. Молодежь уезжает в города. Раньше у нас был очень хороший колхоз. А остались только пилорамы, но и они простаивают.

Лично я на акции протеста не хожу. Муж ходит. Вот, недавно из-за строительства «Магнита» у нас грузовики разбили всю дорогу. Люди вышли на улицу. И чиновники забегали. В итоге дорогу сделали. Но дыры в асфальте залатали только после того, как народ начал возмущаться.

Что касается пенсионной реформы. Для государства это экономия бюджетных средств. Но власти совершенно забыли о простом человеке. Как он будет жить? Мужчинам физически сложно дожить до 65 лет. Они кое-как до 60 дотягивают и при этом ждут не дождутся этой пенсии. Да и женщинам тяжело. У меня стаж 40 лет. Я, когда вышла на пенсию, как будто белый свет увидела, хотя очень любила свою работу. Но приходит время, когда нужно отдыхать. Я очень счастлива, что вышла на пенсию, появилось много свободного времени.

В 2019 году, думаю, жить станет еще сложнее. Если бы сейчас те, кто воевал против фашистов в Великую Отечественную войну, посмотрели на то, что происходит в стране, они бы ужаснулись! И как только государство не понимает, что своей политикой рубит сук, на котором сидит?