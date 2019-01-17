Китай обрушил на рынки цунами из 560 миллиардов юаней 1 17.01.2019, 16:02

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Центральный банк КНР провел «спецоперацию».

Народный банк Китая скрытно направляет стоимость межбанковских заимствований вниз, не понижая официальные процентные ставки: последним шагом в этом направлении стало рекордное для одного дня вливание ликвидности на рынок, пишет finanz.ru.

Центробанк в среду предоставил финансовой системе 560 миллиардов юаней ($83 миллиарда) в чистом выражении, что стало крупнейшей в истории операцией на открытом рынке. Хотя этот шаг был направлен преимущественно на устранение дефицита фондирования в преддверии китайского Нового года, он также говорит о приоритете Народного банка Китая - предоставлении банкам более дешевого финансирования, чтобы они могли выдавать кредиты компаниям по более низким ставкам.

Стратегия работает за счет замещения более дорогих источников банковского фондирования, таких как программы среднесрочного кредитования, более дешевой краткосрочной ликвидностью или высвобождения дополнительных резервов для более широкого круга банков.

За последнее время центробанк предпринял серию шагов в этом направлении, и стратегия оказалась эффективной. Стоимость межбанковских заимствований по операциям 7-дневного репо была ниже ставки 7-дневного обратного репо Народного банка Китая на протяжении большей части января, повысившись лишь на этой неделе на фоне вывода средств компаниями для налоговых выплат.

"Народный банк Китая все больше использует управление ликвидностью вместо понижения основных процентных ставок для снижения стоимости межбанковского фондирования и доходности облигаций и обеспечения банкам более высокой рентабельности, чтобы они могли предлагать клиентам более дешевые кредиты", - говорит главный экономист по Большому Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Bank Ltd в Гонконге Дин Шуан.