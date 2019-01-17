Российский рубль возобновил снижение вслед за нефтью 17.01.2019, 16:25

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После 3 дней ралли валютный рынок выбился из сил.

Российский рубль cнижается впервые за три дня, а облигации федерального займа дешевеют после крупнейшего размещения с июля на фоне падения нефтяных цен и аппетита к рисковым активам, пишет finanz.ru во ссылкой на «Блумберг».

"Частично фиксируется вчерашнее укрепление. Нефть также не дает поводов для дальнейшего развития позитива", - написал по электронной почте аналитик АО "Нордеа Банк" Денис Давыдов.

Нефть Brent опустилась ниже отметки $61 за баррель из-за роста объемов добычи в США до рекордного уровня. Акции развивающихся стран не смогли продолжить утренний рост и снижаются, как и валюты большинства EM.