Кто тренирует Соболенко, Азаренко и других белорусок? 17.01.2019, 16:12

Фото: AFP 2019 / NICOLAS ASFOURI

Первая ракетка Беларуси, например, считает работу со своим тренером — самым интересным из происходящего в жизни.

Об этом пишет «Прессбол».

Дмитрий Турсунов (36 лет, Россия) — Арина Соболенко

Турсунов и Соболенко начали совместную работу в июне 2018-го. Он — из состава российской команды мечты, выигрывавшей Кубок Дэвиса в 2006-м. Великолепно бил с отскока, обыгрывал в разное время Роддика, Вавринку, Матье и других топ-игроков, а в 23-летнем возрасте добрался до первой двадцатки мирового рейтинга. На турнирах серии Большого шлема не побеждал, хотя в 2008-м был близок — в паре с Куницыным дошел до полуфинала во Франции. Быть может, выиграет вместе с Соболенко, ведь именно об этом сейчас мечтает Турсунов. Под его руководством 20-летняя белоруска заметно прибавила: победила на турнирах ВТА в американском Нью-Хейвене, китайском Ухане и Шэньжэне. Любопытен стиль его общения с Ариной на корте и то, как Турсунов, не стесняясь в словах, мотивирует подопечную. Например, предлагает закрыть рот и играть дальше, не вестись на всякую херню и далее в подобном стиле.

Он — о ней:

- Арина очень восприимчива. Мне нравится, что она стремится совершенствоваться. Для меня честь работать с человеком, в котором совмещается такая страсть к игре с таким талантом. Это не так часто встречается. Она идет вперед очень большими шагами.

Она — о нем:

- С Дмитрием не соскучишься, постоянно происходит какая-то дичь. Нужно все время быть сосредоточенной, думать о матчах, но он умеет разрядить обстановку. Мужчинам же вообще это проще дается: они просто выходят на корт и играют в свое удовольствие. Женщины же такие: так, я должна сделать это, должна сделать то. Дмитрий в такие моменты умеет пошутить, так что ты расслабляешься.

Фото: twitter.com/wuhanopentennis

Александр Ленючев (30 лет, Беларусь) — Александра Саснович

Союз Саснович с Ленючевым воссоединился в 2018-м после трехлетней разлуки. В 2015-м тренер помог Александре добраться до первого финала на уровне ВТА в Сеуле — этим, в общем-то, и ограничилось. Саснович вернулась к Игорю Светлакову — своему первому тренеру — и пробилась в топ-50 мирового рейтинга. В какой-то момент они устали друг от друга, последовал очередной backspace. Саснович, по собственным признаниям, не все получила от Ленючева за время их предыдущей работы. Осталась недосказанность. Вот и ставят теперь новые высоты вместе — рассчитывают вступить в тридцатку сильнейших. До первого союза с Саснович Ленючев работал с белорусскими парнями.

Он — о ней:

- Саня — это тонкая струна, которую нужно затянуть. Но если ты перетянешь эту струну, она лопнет. Не дотянешь — будет слишком низкое звучание и высокая вибрация, никакой гармонии. Поэтому это тонкая работа, но никогда не было скучно. Для меня огромный вызов и удовольствие работать с таким человеком.

Она — о нем:

- Мне очень комфортно работать с ним. Не буду загадывать, что будет дальше, но он добавляет позитива. Сейчас я получаю удовольствие от каждого мяча и мне нравится то, что я делаю! Хочется продлить это состояние и чтобы всегда у меня так было! Когда ты играешь — ты живешь, испытываешь эмоции, которые не испытывал раньше.

Фото: youtube.com

Вим Фиссетт (38 лет, Бельгия) — Виктория Азаренко

В ноябре 2018-го экс-первая ракетка мира возобновила сотрудничество с бельгийцем, который входил в команду Азаренко в 2015-2016 годах. С ним Виктория выиграла три титула на турнирах ВТА в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами. С ноября 2017-го до середины октября 2018-го Фиссетт работал с немкой Ангелик Кербер и помог ей победить на Уимблдоне, а также на турнире в Сиднее. "В связи с разногласиями относительно будущего" стороны прекратили сотрудничество и Вим воссоединился с белоруской. А до Азаренко и Кербер Фиссетт работал с Ким Клийстерс, Симоной Халеп, Мэдисон Киз, Йоханной Контой и другими топ-теннисистками. Бельгиец своим главным тренерским качеством считает умение рассмотреть в игроке все недостатки и в соответствии с этим выстроить план его дальнейшего развития.

Он — о ней:

- Вика одна из лучших теннисисток в мире, и я надеюсь, что смогу сделать ее еще сильнее. Я почувствовал, что она действительно настроена вернуться на вершину женского тенниса.

Она — о нем:

- Когда Вим присоединился к нам в 2015-м в Дохе, я почти ничего о нем не знала. Он же был в курсе, кажется, всех событий моей карьеры. У нас получился хороший личностный контакт — это очень важно для совместной работы. Мы хотели вернуться на топ-уровень.

Фото: wtatennis.com

Владимир Крук (27 лет, Беларусь) — Вера Лапко

Крук в 2014-м начал с того, что помогал женской сборной готовиться в матчам Кубка федераций. Набравшись кое-какого опыта, получил предложение от Ольги Говорцовой стать ее спарринг-партнером. А после распада союза Лапко и Эдуарда Дуброва решил работать самостоятельно и вызвался помочь молодой теннисистке. Решил спонтанно: Вера, по искренним признаниям тренера, поначалу воспринимала его лишь как старшего товарища. Рамки, впрочем, были успешно установлены, и с тех пор вместе — через огонь, воду и все остальное. А главное — через победный для Лапко юниорский "Australian Open" в 2016-м. Два года спустя Вера взобралась на 60-е место в рейтинге ВТА и теперь ставит перед собой новую высоту — топ-10.

Он — о ней:

- Когда я только начинал работать с Верой, она не думала о теннисе как о будущем. Лапко находилась в топ-20 юниорского рейтинга, но у нее лично не было никаких целей и задач, хотя наверняка теннисистке об этом говорили. Так что в первый год нашей работы над этим много работали, разговаривали, ведь в 17 лет игрок должен мечтать о большем.

Она — о нем:

- Думаю, что Владимир может довести меня до самого высокого уровня. У него есть все необходимое для того, чтобы сделать из меня игрока, который конкурирует с лидерами и борется за победу на турнирах Большого шлема. То есть игрока топ-10. Но главное — все зависит от меня.