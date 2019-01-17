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Показавшая не только потрясающую технику, но и фантазию бильярдистка стала звездой Сети

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  • 17.01.2019, 17:40
  • 3,068

Чтобы научиться хорошо играть в бильярд, бесспорно, нужно много тренироваться и оттачивать мастерство.

Талантливая бильярдистка из Китая доказала, что хотя техника — это очень важно, всегда найдётся место для фантазии и креативного подхода к игре, пишет 120.su.

Неудивительно, что трюк женщины вызвал бурю восторгов в социальных сетях, и у многих, кто осваивает бильярд, появился достойный пример для подражания.


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