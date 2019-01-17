«Брал товар в рассрочку по бонусной карте, а банк оформил кредит» 6 17.01.2019, 17:50

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Фото: Алексей Матюшков

Белорус возмущен тем, что получил кредит, который ему совершенно не нужен.

Виталий оформил «Красную карту» от «Альфа-Банка» в середине декабря прошлого года. Согласно условиям карты, если до вечера следующего дня в приложении банка нажать кнопку «Хочу в рассрочку», покупка пойдет в рассрочку на выбранное количество дней, а вот если при покупке не нажать эту кнопку, тогда оформляется кредит, пишет onliner.by. Виталий говорит, что выполнил все условия по карте, но почему-то не сработало...

— 15 декабря покупал для своей мамы в подарок газовую плиту. Покупал ее через интернет-магазин, — рассказал Виталий. — Цена с доставкой в Гомельскую область составила 633 рубля. После, как и положено, я зашел в приложение «Альфа-Банка» и нажал кнопку «Хочу в рассрочку», статус обновился на «В обработке».

Примерно через неделю мужчина заходил в список операций и увидел странное списание средств с «Красной карты». У него сняли 28 рублей в пользу интернет-магазина. Притом что никаких дополнительных покупок там он не делал. Виталий связался с сотрудниками банка.

— Они заверили меня, что это не списание (хотя оформлено именно как списание), а наоборот — возврат денежных средств от интернет-магазина, т. к. они уменьшили стоимость моего заказа (как оказалось, в дальнейшем они решили сделать бесплатную доставку), — продолжает он. — Специалист также пообещал передать информацию техническим специалистам об этой проблеме (что у меня отображается как списание).

Но 2 января ему снова пришло SMS от банка, в котором была указана сумма списания по «Красной карте» 18 рублей 57 копеек.

— Я снова обратился к специалистам банка, — говорит Виталий. — Они поставили меня перед фактом, что покупка за 15 декабря оформлена в кредит. На вопрос, как так произошло, ответили следующее: магазин, в котором я покупал плиту для мамы, отклонил мой платеж на 633 рубля, а потом списал 605 рублей, т. к. сделал доставку бесплатной. На мое замечание, что я об этом ничего не знаю, в истории своих операций я не вижу возврата 633 рублей и списания 605 рублей, т. е. я физически не мог оформить товар по новой стоимости в рассрочку (к слову, списания 605 рублей в своей истории я не вижу до сих пор). Специалисты подтвердили, что возможности оформить товар в рассрочку у меня не было, поэтому они оформили «тикет» для специалистов, которые уполномочены решать такие проблемы. Попросили мою почту и телефон для связи и... пропали. Я периодически писал, как обстоят дела, на что всегда получал ответ: вам позвонят сегодня/завтра. Никто, естественно, не позвонил, примерно 8 января специалист ответил, что решается вопрос компенсации в мою пользу. А 10 января специалист обрадовал, что операцию как кредитную отменить нельзя, компенсации никакой не будет. На все мои возражения предложили связываться с юридическим отделом банка. Вот так я, не нарушив ни одного условия по программе рассрочки, получил кредит, который мне не нужен.

Что говорит банк?

Письмо Виталия журналисты переслали в «Альфа-Банк» с просьбой прокомментировать ситуацию, и вот что нам ответили.

— Технически при частичном возврате средств транзакция не имеет главного признака карточной операции — у нее нет МСС-кода. Активация же рассрочек завязана именно на карточные операции, — отметили в «Альфа-Банке». — В связи с этим в договоре по продукту «Красная карта» предусмотрено, что в случае частичного возврата средств рассрочка не активируется.

Конкретно в данном случае клиент сам не инициировал возврат, это было сделано без его ведома продавцом. Т. е. он никак не мог повлиять на ситуацию. Поэтому мы активируем рассрочку по приобретению газовой плиты в ручном режиме и вернем проценты по договору кредитки.

Такие ситуации случаются, и банк в большинстве случаев сможет урегулировать вопрос. И очень важно в случае возникновения подобных ситуаций подробно расписывать аспекты произошедшего в обращении, будь то чат в мобильном банке, мессенджер или обращение через горячую линию.

Изменение суммы после покупки со стороны продавца — нестандартная ситуация. Мы постараемся внимательнее разбирать такие случаи, ведь подарки мамам надо делать в хорошем настроении.