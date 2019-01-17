Алексей Навальный рассказал правду о московских поликлиниках 17.01.2019, 17:55

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Алексей Навальный

Российские медучреждения живут жизнью, как из рассказов про «проклятые 90-е».

Я твердо решил, что в 2019 году ФБК будет уделять больше времени социальной тематике. Коррупции в этой отрасли ещё и побольше, чем в других, а её последствия — отвратительнее и опаснее, чем где бы то ни было, пишет российский оппозиционер Алексей Навальный на сайте navalny.com.

Мы готовы предоставлять наши медийные ресурсы (а они у нас немалые) организациям, работающим в этой сфере. В первую очередь, тем немногим независимым профсоюзам, продолжающим честно работать, когда все вокруг продались.

В прошлом году мы начали так сотрудничать с профсоюзом медработников «Альянс врачей», они крутые, и первое видео в моём блоге в 2019 году от них.

Посмотрите, это проверка московской поликлиники. Бабушкинский район Москвы.

В Москве бюджет на здравоохранение 444,5 млрд рублей. И тем не менее даже московские медучреждения живут жизнью, как из рассказов про «проклятые 90-е».

Врачам снизили надбавки за стаж. В рентген-кабинетах нет вентиляции, врача-инфекциониста в поликлинике нет уже больше 10 лет, его функции выполняет медсестра, которой постоянно пытаются снизить зарплату.

Врачей поликлиники № 218 это достало, и они сделали так, как должны поступать все честные медики в такой ситуации: обратились в «Альянс врачей».

Интересно, что в день рейда — 16 января — в поликлинике должно было пройти собрание, на которое главврач пригласила недовольных. Но когда начальство обнаружило, что приехали представители профсоюза — они просто сбежали.

Огласка и шум отлично помогают решать подобные проблемы. История побед «Альянса врачей» отлично это подтверждает.