В Британии арестовали российский сухогруз «Кузьма Минин» 5 17.01.2019, 18:05

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Фото: Ben Birchall/PA via AP

Cудно Мурманского морского пароходства арестовали за долги судовладельца.

В Британии арестовали российский сухогруз "Кузьма Минин", ранее севший на мель у берегов британского графства Корнуолл.

Об этом сообщило российское агентство ТАСС, ссылаясь на координатора Международной федерации транспортных рабочих Сергея Фишова.

По его словам, судно Мурманского морского пароходства арестовали за долги судовладельца.

В декабре судно, следовавшее из Нидерландов, село на мель вблизи порта Фалмут и получило повреждения топливного бака.

Позже его сняли с мели, оно стало на рейде порта. В связи с чрезвычайной ситуацией британские портовые власти задержали судно до завершения расследования инцидента и устранения повреждений.

Прежде чем отправиться в Великобританию, сухогруз долгое время не мог выйти из Нидерландов через коммерческие споры судовладельца с контрагентами.