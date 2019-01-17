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Дарья Домрачева приняла участие в необычной фотосессии

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  • 17.01.2019, 18:36
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Звезда белорусского и мирового биатлона поделилась впечатлениями о фотосессии на природе.

Звезда белорусского и мирового биатлона Дарья Домрачева приняла участие в необычной зимней фотосессии. На одном из снимков завершившая карьеру спортсменка позирует с козленком на руках, передает «Прессбол».

«Необычную фотосессию провели мы на неделе. Очень приятно и неожиданно было открыть для себя вблизи от Минска прекрасное поместье и познакомиться с гостеприимнейшими хозяевами, полными любви к природе, животным и прекрасному. Выбирайтесь почаще на природу. Столько красивых мест вокруг!» — написала Домрачева в Инстаграме.


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