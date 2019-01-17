Рынок нефти дрогнул от прогнозов ОПЕК 1 17.01.2019, 18:42

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В 2019 год добыча вне картеля вырастет на 2,1 млн баррелей в день, а мировой спрос - лишь 1,3 млн.

Цены на нефть возобновили снижение на торгах в четверг на фоне ежемесячного доклада ОПЕК о состоянии рынка, в котором картель, контролирующий треть мировой добычи, снова ухудшил прогнозы, передает finanz.ru.

К 16.20 по Минску цена мартовских контрактов на Brent в Лондоне упала на 1,9% - до 60,18 доллара за баррель, а в ходе сессии едва не пробила отметку 60, остановившись в 4 центах от нее.

Фьючерсы на WTI подешевели на 2,2% - до 51,42 доллара за бочку. Российской Urals удалось немного затормозить движение вниз: если накануне она продавалась на 13 центов дешевле Brent, то в четверг уже лишь на 3 цента.

Подскочив на 20% в начале года, рынок нефти уперся в стену около 60 долларов за баррель Brent. «Дальнейший рост по-прежнему сдерживают опасения по поводу увеличения добычи нефти в США, которое усиливает дисбаланс спроса и предложения», - говорит аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Данные ОПЕК еще раз подтвердили эти опасения: по итогам 2018 года добыча в странах вне картеля выросла на 2,6 млн баррелей в сутки, при том что глобальный спрос увеличился лишь на 1,5 млн баррелей в день.

В 2019-м году дисбаланс усугубится: не входящие в ОПЕК страны, прежде всего США, добавят на рынок 2,1 млн баррелей новых ежедневных поставок, а рост спроса замедлится до 1,3 млн баррелей в день.

Это на 0,7 млн баррелей меньше, чем ОПЕК качала в декабре (31,5 млн баррелей в сутки).

При этом добыча сократилась радикально - на 751 тысячу баррелей в день, главным образом за счет Саудовской Аравии, которая уменьшила поставки на 451 тысячу баррелей ежедневно.

На минувшей неделе добыча нефти в США вышла на новый исторический рекорд - 11,9 млн баррелей в сутки, - а концу года, по прогнозу Минэнерго, выйдет на 12,2 млн баррелей в день.

«Если риски замедления мировой экономики реализуются, полагаю, это не позволит ценам на нефть продвинуться значительно выше 60 за баррель. При таком развитии сценария, участники соглашения ОПЕК+ могут быть вынуждены вновь пересмотреть его во второй половине текущего года», - говорит Соснова.