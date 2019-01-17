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Президент Польши объявил национальный траур после убийства мэра Гданьска

  • 17.01.2019, 19:05
Павел Адамович
Фото: Renata Dąbrowska

Павел Адамович был смертельно ранен на благотворительном концерте 13 января.

Президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«В связи с трагической смертью господина Павла Адамовича — мэра города Гданьска — я объявил национальный траур на территории Польской республики с 17:00 18 января 2019 года до 19:00 19 января 2019 года», — написал Дуда.

Адамович был смертельно ранен на благотворительном концерте 13 января. Нападавший, 27-летний Стефан (фамилия не раскрывается), выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом, прокричав, что незаслуженно отбывал наказание в тюрьме. Мужчина был задержан и свою вину не признал.

Адамович был доставлен в больницу, но через несколько часов скончался от полученных ранений.


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