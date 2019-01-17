Президент Польши объявил национальный траур после убийства мэра Гданьска 17.01.2019, 19:05

Павел Адамович

Фото: Renata Dąbrowska

Павел Адамович был смертельно ранен на благотворительном концерте 13 января.

Президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур в связи с убийством мэра Гданьска Павла Адамовича.

Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«В связи с трагической смертью господина Павла Адамовича — мэра города Гданьска — я объявил национальный траур на территории Польской республики с 17:00 18 января 2019 года до 19:00 19 января 2019 года», — написал Дуда.

W związku z tragiczną śmiercią Pana Pawła Adamowicza - Prezydenta Miasta Gdańska zarządziłem żałobę narodową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 18.01.2019 roku od godz. 17:00, do dnia 19.01.2019 roku do godz. 19:00. Wszystkich proszę o właściwe uszanowanie żałoby. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 17 января 2019 г.

Адамович был смертельно ранен на благотворительном концерте 13 января. Нападавший, 27-летний Стефан (фамилия не раскрывается), выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом, прокричав, что незаслуженно отбывал наказание в тюрьме. Мужчина был задержан и свою вину не признал.

Адамович был доставлен в больницу, но через несколько часов скончался от полученных ранений.