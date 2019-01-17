Житель Брагина потребовал проверить «тунеядский» декрет на конституционность 4 17.01.2019, 19:10

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Владимир Теремецкий получил «письмо счастья» в конце декабря.

52-летний житель Брагина Владимир Теремецкий получил «письмо счастья» в конце декабря. Мужчина шесть лет проработал юристом в коммунхозе, после чего перешел сторожем на станцию обезжелезивания. Год назад его сократили, и с тех пор новую занятость найти не удалось. Осталось немного времени, чтобы подтвердить занятость, однако мужчина пока не обращался в комиссию, пишет tut.by.

Сложность, с которой столкнулся Владимир, — отсутствие вакансий с «более-менее достойной зарплатой».

— После сокращения я искал работу и приходил в местное управление. Но мне предлагали 150−200 рублей. Сторожем я получал где-то 300 рублей, но там работал сутки через трое, — вспоминает мужчина.

Владимир объясняет, что пока увеличение тарифов его не касается — в доме нет подогрева воды, только газовые колонки. Повышение затронет семью только в октябре.

Мужчина написал два письма 29 декабря в Брагинский райисполком и Гомельский облисполком, но «ответа еще не было». Там он просит исключить его из базы тунеядцев, а также требует проверить декрет на конституционность из-за «принуждения к труду». Помимо этого Владимира волнует, что его данные попадут в общедоступную базу, которой смогут воспользоваться различные госорганы.

Пока есть шанс, что удастся доказать свою «занятость в экономике»: у мужчины в 20 км от Брагина есть дом, который остался от матери, и 50 гектаров земли. Сейчас Владимир там держит хозяйство: следит за огородом и подкармливает кур. Так как в городе нет работы, он ездит на дачу практически каждый день. Сейчас единственный семейный доход — зарплата жены, которая трудится заведующей аптекой. Женщина получает примерно 800−900 рублей в месяц.

У семьи есть сын, который второй год учится в Польше. Владимир предполагает, что ему тоже может прийти уведомление. Если это случится, мужчине придется переводить справку, подтверждающую обучение, что обойдется примерно в 30 рублей.

— Он присылал такой документ для военкомата — я его туда занес, чтобы подтвердить трехлетнюю учебу. Эта бумажка — на польском языке. Чтобы перевести, мне надо ехать в Гомель к переводчику, 15 рублей платить. Потом привозить в Брагин, чтобы нотариус удостоверила, тоже 15 рублей платить. Я не работаю. Где эти деньги взять?