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Президент Сербии подарил Путину собаку по кличке Паша

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  • 17.01.2019, 19:33
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Фото: twitter

Российский президент назвал щенка «симпатягой».

Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому коллеге Владимиру Путину щенка шарпланинской овчарки по кличке Паша, передает корреспондент РБК. Российский президент назвал щенка «симпатягой».

Путин прибыл с официальным визитом в Сербию 17 января.

За период пребывания Путина на посту президента и премьер-министра ему несколько раз дарили собак. В частности, это в разные годы делали нынешний министр обороны РФ Сергей Шойгу, японские власти и правитель Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.


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