Германия одобрила условия «переходного периода» для Brexit 1 17.01.2019, 19:48

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Предполагается, что до конца 2020 года Великобритания будет находиться в правовом поле ЕС.

Бундестаг в четверг, 17 января, одобрил законопроект об условиях "переходного периода" после запланированного на 30 марта выхода Великобритании из Евросоюза. Против документа выступила только фракция правопопулистской партии "Альтернатива для Германии", передает DW.

Согласно соответствующему разделу соглашения о "Брекзите", до конца 2020 года Великобритания будет находиться в правовом поле ЕС, однако утратит право голоса. Этот сценарий возможен только в том случае, если "Брекзит" будет упорядоченным, то есть произойдет в соответствии с договором, согласованным ранее премьер-министром Терезой Мэй и Брюсселем.

Подготовка к неупорядоченному "Брекзиту"

Однако после того, как 15 января британский парламент отклонил соглашение, фракции бундестага полагают, что неупорядоченный "Брекзит" становится все более возможным. Министр иностранных дел Хайко Мас заверил, что правительство ФРГ усилит подготовку к такому варианту. "Мы готовы к любому сценарию", - подчеркнул министр и призвал Лондон прояснить, какого решения он хочет добиться.

По словам Маса, ЕС готов рассмотреть альтернативный вариант для "Брекзита", который Мэй обещала предложить 21 января. Вместе с тем глава германской дипломатии отметил, что "едва ли возможно", что согласованное ранее соглашение будет изменено.

В свою очередь, Еврокомиссия намерена отправить в страны-члены ЕС экспертов, которые будут согласовывать с их правительствами подготовку к неупорядоченному "Брекзиту". Брюссель "очень серьезно относится" к такой возможности и не собирается "предоставлять дело случаю", приводит слова представителя Еврокомиссии информагентство AFP.