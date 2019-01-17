В Полоцке автомобиль въехал в толпу людей на остановке 1 17.01.2019, 20:08

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Фото с сайта drive2.ru

Многие стояли спиной к автомобилю, который несло прямо на них.

В инстаграм-канале novosti_novopolotsk.polotsk появилось видео с камеры наблюдения на здании «Полоцк-Стекловолокно». На записи видно, как легковой автомобиль заносит и он въезжает в толпу на остановке общественного транспорта.

Судя по дате, инцидент произошел 15 января. На остановку подъезжал автобус, люди готовились к посадке. Многие стояли спиной к автомобилю, который несло прямо на них. Другие успели заметить машину и отбежать. Автомобиль въехал в толпу, люди упали.

После этого водитель легкового автомобиля уехал за пределы видимости камеры.

В сообщениях ГАИ Витебской области об инциденте не упоминается. Сведений о пострадавших нет.