Беларусь покупает в «ДНР» печеньки, а в Крыму масло с «колорадской» лентой 1 17.01.2019, 20:40

Фото с сайта politeka.net

Беларусь продолжает торговать с аннексированным Крымом и оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей Украины.

Беларусь продолжает торговать с аннексированным Крымом и оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей Украины, несмотря на дипломатические ноты Киева. А «Белсат» продолжает расследовать схемы поставок товаров, контрабандных с точки зрения законов Украины и международного права.

В Беларуси или кончается пищевая сода, или растет контрабанда. Рядом с привычными башкирскими бело-оранжевыми пачками в продаже появились черные пачки «Крымского содового завода» с надписью «Российская Федерация». Внимание на непривычный товар обратила наша коллега.

Любовь Лунёва, журналистка «Белсата»: «На самой пачке не указано, кто импортировал эту продукцию в нашу страну. Продавщицы сказали, что ничего не знают».

Такую соду в Минске продают в сетевом магазине «Белмаркет», вместе с другими крымскими товарами. Например, вином «Массандра».

Любовь Лунёва: «Раньше мы уже встречали подсолнечное масло по скидке: «Крымчанка» с колорадской лентой и «Севастопольское». А продавщицы не могут сказать кто импортировал, кто приказал это привезти. Мы только знаем, что сеть «Белмаркет» объединилась с сетью «Гиппо», и владельцы – россияне».

Товары из Крыма в Беларуси продавали всегда, так в чём проблема? В том, что никто не признал аннексию Крыма Россией. Весной 2014-го года произошёл не референдум о самоопределении, а военная интервенция с использованием российских войск без знаков отличия, казаков и боевиков. Был и захват российским спецназом Крымского парламента, и вооруженный штурм украинских военных частей, и похищения, а потом убийства крымских татар.

А Беларусь не только покупает в Крыму вино, но и напрямую продает туда свои товары. Там работают официальные представительства МАЗа, работают сети с белорусскими мясо-молочными продуктами, официально продают мебель из Беларуси. Хотя любые поставки в Крым в обход Украины нарушают украинские законы и международное право.

Игорь Ильяш, журналист-расследователь «Белсата»: «Этот бизнес – очевидная контрабанда с точки зрения украинского законодательства. И если б власти Беларуси хотели её остановить, то хватило бы одного телефонного звонка. Но этого не делают».

Наоборот, именно Александр Лукашенко требовал от начальников предприятий искать любые рынки сбыта, когда в России от санкций упал спрос. Но зачем поставлять беларусам спорные товары, неужто своих нет?

Павел Знавец, эксперт по международному праву: «На уровне МИД и официально Беларусь признала Крым от самого начала аннексии. Все голосования в ООН, всё против резолюции по Крыму. А на уровне риторики Лукашенко – да, сегодня он говорит одно, а завтра другое».

«Белсат» уже расследовал поставки из Беларуси в так называемые ДНР и ЛНР тракторов МТЗ, грузовиков МАЗ, бытовой химии и многого другого. Теперь дошло до смешного – в Беларуси продается печенье и другие сладости фирмы «Донко» – офис в Донецке, фабрики в Донецке и Горловке, логистика в Макеевке. Это оккупированные российскими гибридными силами украинские города. «Белсат» нашёл это печенье в минском магазине «Копилка». Неужто проблема купить белорусское?