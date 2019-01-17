Как белорусские водители пытаются обойтись без МКАД 17.01.2019, 20:47

Водители свернули с МКАД, чтобы не стоять в пробке, но не ушли от судьбы.

Возможно, именно сейчас столица переживает самые непростые дни, связанные с одновременной реконструкцией двух путепроводов на МКАД. Пока все слишком сложно и непривычно, пока мы не знаем, во сколько нужно выезжать на работу, чтобы успеть вовремя, сколько времени простоим в заторе на кольце, как побороть любителей ездить по обочинам. Специалисты говорят, что спустя две недели, ну максимум месяц, ситуация нормализуется. Может быть. Но пока непросто, причем не только на МКАД, пишет «Онлайнер».

Что если поехать по кольцевой?

В первый день, когда закрыли путепровод на 3-м км, недалеко от Уручья, казалось, что все будет очень плохо. Хвост пробки грозил вот-вот дотянуться до Партизанского проспекта. Постепенно, день за днем, ситуация стала улучшаться. Заторы в районе обоих путепроводов, конечно же, сохраняются, и в пиковые часы проехать эти участки затруднительно: уходит в среднем от 15 до 40 минут — как повезет.

Ко всему прочему, многих раздражают те, кто хочет схитрить и объехать пробку по обочине, «карману» для остановки общественного транспорта, пролезть вне очереди. Случаются ДТП, не много, в среднем по 3—5 в сутки, но они еще больше осложняют ситуацию. Порядок собираются навести, ГАИ уже дежурит на этих проблемных участках в постоянном режиме. Нарушителей привлекают к ответственности — мы сами видели.

Схемы движения по МКАД

Движение на 3-м км МКАД (район улицы Франциска Скорины) будет организовано по внешнему кольцу. По двум полосам можно будет проехать со стороны Зеленого Луга в направлении Шабанов, один ряд останется для движения в обратном направлении: со стороны Шабанов в направлении Зеленого Луга.

Движение на 25-м км МКАД (район улицы Наполеона Орды, поворот на филиал БГУ) будет осуществляться по внутреннему кольцу: две полосы со стороны Малиновки в сторону Лошицы, один ряд — со стороны Лошицы в направлении Малиновки.

А что если не ехать по кольцевой?

Водителей просили и дорожники, и ГАИ: выбирайте маршруты через город, помогите разгрузить кольцо. Многие прислушались и поехали через город. Это привело к увеличению нагрузки на улицы и проспекты, которые приняли транспорт, двинувшийся в объезд.

В результате в часы пик пробки то и дело возникают на улицах Кижеватова и Казинца, на Вирской и Аэродромной, на проспекте Жукова. Многие водители съезжают на проспект Дзержинского, но он, кажется, справляется с нагрузкой получше.

А вот на улицах Кижеватова и Казинца ситуация сложнее. Заторы возникают серьезные, причем сейчас ситуация опять же начала улучшаться: в первые дни, как нам рассказывали в ГАИ, улицы стояли полностью.

Читатели сообщают о том, что заметили увеличение количества автомобилей в утренние и вечерние часы пик на Партизанском проспекте и улице Радиальной — люди объезжают участок кольцевой в районе путепровода на 3-м км.

Ситуация в Минске прямо сейчас

В 17:35 по информации сервиса «Яндекс.Карты» в столице наблюдались 8-балльные пробки. Заторы в районе путепроводов на МКАД, констатируем проблему и на улицах Казинца и Кижеватова, ухудшается ситуация на улице Аэродромной. Пробка на улице Аранской в районе «Коммунарки», на улице Толстого. На некоторых участках проспектов Независимости и Победителей скорость трафика заметно упала. Лучше не ехать на улицу Янки Купалы, улицу Ленина.

Скорее всего, ситуация будет только ухудшаться, пока автомобилисты наконец не разъедутся по домам. Обычно часам к 20:00 обстановка в городе нормализуется.

Ситуацию анализируют

Как ранее сообщалось, специалисты анализируют актуальную ситуацию. Не исключено, что будут предприниматься оперативные меры для того, чтобы облегчить жизнь автомобилистам.

— В жизни так происходит, что людям нужно время, чтобы перестроиться, изменить свои привычки. Мы понимали, что в первые несколько дней на МКАД будет хаос. Полагаем, что в течение двух недель будут происходить изменения. Пока кто-то злится, кто-то пытается успеть проехать по своему привычному графику. Выводы делать преждевременно. Думаю, через месяц мы будем понимать реальную картину. К 15 февраля потоки будут перерассчитаны. Возможно, после этого придется изменить схему движения на МКАД, изменить количество полос для направлений, — рассказал директор предприятия «Гордорстрой» Александр Ярошик.

— Окончательный перерасчет потоков будет произведен через некоторое время. ГАИ будет участвовать в этой работе. Возможно, будут вноситься какие-либо изменения. Определенные решения уже оперативно вносятся, — подчеркнул заместитель начальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов.