Bloomberg: Богатые европейцы начали активно покидать Великобританию перед Brexit 17.01.2019, 21:00

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ФОто с сайта yandex.by

Brexit должен состояться 29 марта 2019 года.

Проживающие в Великобритании обеспеченные граждане стран Европейского союза активно покидают страну перед Brexit. Об этом 17 января сообщает gordonua.com со ссылкой на Bloomberg.

Энтони Уорд Томас, владеющий компанией, которая помогает состоятельным людям переезжать в другие страны, рассказал агентству, что в 2018 году он помог уехать из Великобритании почти 300 клиентам, что на 82% больше, чем в 2017 году. По его словам, чаще всего люди переезжают в Париж (Франция), Брюссель (Бельгия), Цюрих, Женеву (оба – Швейцария), южные регионы Франции и некоторые испанские города.

Предприниматель рассказал, что большинство его клиентов являются состоятельными европейцами, капитал которых превышает £5 млн ($6,4 млн). Они покидают Великобританию вместе с семьями. Чаще всего их интересуют места с более теплым климатом и страны со стабильной политической ситуацией.

"Людей на так волнует Brexit, как общая нестабильность ситуации в государстве. Люди покидают корабль, потому что сам корабль идет ко дну", – сказал Томас.

По мнению предпринимателя, его клиенты переживают, что отказ британского парламента поддерживать соглашение с ЕС об условиях выхода страны из организации, повлечет за собой увеличение потока мигрантов. Также их тревожит возможное назначение на должность премьер-министра лидера лейбористов Джереми Корбина, который выступает за изменение системы налогообложения.

15 января британские парламентарии не поддержали представленный правительством текст соглашения с ЕС об условиях выхода. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна 21 января представить "план Б" по Brexit, который должен состояться 29 марта 2019 года.