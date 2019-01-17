Стали известны подробности инцидента на остановке в Полоцке 2 17.01.2019, 21:37

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кадр из видео

На водителя, въехавшего в толпу на остановке, составили семь протоколов.

В Instagram novosti_novopolotsk.polotsk появилось видео с камеры наблюдения, установленной, как сообщается, на здании ОАО «Полоцк-Стекловолокно». На записи видно, как легковой автомобиль заносит и он въезжает в толпу на остановке общественного транспорта.

Инцидент произошел 15 января. На остановку подъезжал автобус, люди готовились к посадке. Многие стояли спиной к автомобилю, который несло прямо на них. Другие успели заметить машину и отбежать. В следующее мгновение автомобиль въехал в толпу, люди упали. Неизвестно, было ли столкновение с автобусом.

После этого водитель легкового автомобиля уехал за пределы видимости камеры наблюдения.

В комментариях к этому видео была информация, что водитель легкового авто находился в нетрезвом состоянии. Предварительно эти сведения подтверждаются.

Информацию о ДТП корреспонденту Onliner подтвердили в ГАИ Витебской области. Обстоятельства произошедшего станут известны позднее. Пока сообщается, что водитель был задержан, в отношении него составлены административные протоколы. Люди, на которых был совершен наезд, опять же по предварительной информации, живы.

Авария случилась позавчера, 15 января, около 17 часов. Citroen врезался в пассажиров автобуса возле остановки. Водитель легковушки скрылся с места ДТП, но его вскоре нашли сотрудники ГАИ по месту жительства. 31-летний мужчина был пьян. Машина стояла в километре от его дома, сообщает ГАИ Витебска.

В аварии никто не пострадал. В отношении водителя составили семь административных протоколов. Ранее его лишали прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.