США увеличат число перехватчиков ракет на Аляске 17.01.2019, 22:10

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Число систем ПРО на Аляске решено увеличить с 44 до 64 к 2023 году.

Число систем ПРО на Аляске решено увеличить с 44 до 64 к 2023 году, говорится в новой редакции обзора противоракетной безопасности Пентагона, документ размещен на сайте ведомства, передает РБК.

«Минобороны также покупает новые системы перехвата наземного базирования для Форт-Грили на Аляске», — говорится в документе. При этом возможности базы на Аляске позволяют разместить там 40 дополнительных систем ПРО, подчеркнули в Пентагоне.

В документе говорится о планах США усилить защиту от ракет из «стран-изгоев». Среди указанных мер предусмотрено размещение систем ракетного перехвата в космосе. Как пояснили в Пентагоне, в Китае и России уже вкладывают средства в создание космического оружия, которое может угрожать США.

The Washington Post отмечает, что Пентагон впервые за девять лет обновил противоракетную доктрину США. Президент Дональд Трамп поручил разработать новый доклад в январе 2017-го, после вступления в должность.