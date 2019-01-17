Премьер-министр Литвы примет участие в выборах президента 17.01.2019, 22:30

Саулюс Сквернялис

Фото: DELFI

Первый тур выборов президента Литвы состоится 12 мая.

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в четверг объявил, что он будет баллотироваться на пост президента в этом году.

Об этом сообщает Delfi.

48-летний Сквернялис почти наверняка получит поддержку со стороны руководства левоцентристского "Литовского союза крестьян и зеленых" на следующей неделе.

По последним опросам Сквернялис в рейтинге кандидатов занимает третье место. Его поддерживают 10% избирателей. Премьера опережают независимый кандидат экономист Гитанас Науседа (27,1%) и консерватор Ингрида Шимоните (19,4%).

Сквернялис сегодня назвал их двумя "предназначенными наследниками" президента Дали Грибаускайте.

Первый тур выборов состоится 12 мая, а второй, если потребуется, 26 мая.