Британский парламент 29 января проголосует по новому плану Brexit 17.01.2019, 22:41

Тереза Мэй озвучит новые предложения о порядке Brexit в начале предстоящей недели.

После того, как британский парламент подавляющим большинством отверг согласованный с ЕС договор об условиях "Брекзита", правительство в Лондоне в четверг, 17 января, призвало парламентариев проголосовать 29 января по новому плану выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает DW.

Что именно будет представлять собой план "Б", пока абсолютно неясно, однако британское правительство сообщило, что премьер-министр Тереза Мэй представит детали в понедельник, 21 января.

Мэй, после получения вотума доверия в парламенте вечером 16 января, выразила готовность вступить в переговоры с ЕС о корректировке договора об условиях "Брекзита". Брюссель, однако, категорически отверг эту инициативу. Тереза Мэй также встретилась с лидерами различных партий, чтобы прозондировать возможности компромисса.

Лидер оппозиции лейборист Джереми Корбин отказывается от переговоров с Мэй до тех пор, пока она не исключит возможность неупорядоченного выхода Британии из состава ЕС. Тереза Мэй в четверг отвергла это требование Корбина, заявив, что не может исключить вероятность жесткого "Брекзита".

Опрос: 12-процентный перевес противников "Брекзита"

Между тем согласно опросу, проведенному международной интернет-компанией по исследованию рынка и анализу данных YouGov, значительное большинство британцев проголосовало бы за сохранение своей страны в составе ЕС, если бы получило возможность принять участие в повторном референдуме.

Как свидетельствуют результаты опроса, за дальнейшее пребывание Британии в составе ЕС сейчас готовы проголосовать 56 процентов граждан, в то время как против - 44 процента. Перевес в 12 процентов - самый высокий до сих пор показатель, отмечает YouGov.