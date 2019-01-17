Супруг королевы Елизаветы II попал в ДТП 2 17.01.2019, 22:54

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принц Филипп

97-летний супруг королевы Великобритании попал в ДТП в графстве Норфолк.

97-летний супруг королевы Великобритании Елизаветы II герцог Эдинбургский принц Филипп попал в ДТП в графстве Норфолк, передает Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

«Герцог Эдинбургский попал в дорожное происшествие с участием другого автомобиля сегодня во второй половине дня. Герцог не пострадал», — говорится в заявлении.

Ранее ВВС со ссылкой на очевидцев сообщала, что герцог находился в машине марки Range Rover, которая в результате аварии перевернулась. Власти сообщили, что два человека из другой машины получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь.

Весной 2017 года принц Филипп объявил, что решил отойти от публичной деятельности и больше не будет выполнять представительские функции на официальных мероприятиях. В апреле 2018-го он перенес операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.