Брестское «Динамо» обжаловало запрет на осуществление трансферов 17.01.2019, 23:01

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АБФФ запретила брестчанам регистрировать футболистов из-за «дела Савицкого».

Брестское "Динамо" обжаловало в апелляционном комитете БФФ решение о запрете на осуществление трансферов (регистрацию футболистов). Сроки рассмотрения жалобы пока неизвестны, передает pressball.by.

Напомним, 10 января, в Доме футбола состоялось заседание Комитета контрольно-дисциплинарного и по этическим вопросам Ассоциации "Белорусская федерация футбола". В ходе заседания было рассмотрено обращение СУ ГФК "Неман" по вопросу неисполнения ООО "Футбольный клуб "Динамо-Брест" решения Футбольного арбитража БФФ от 25.10.2018, которым было изменено решение Комитета по статусу и трансферам футболистов от 07.09.2018 в части размера компенсации за подготовку и обучение Павла Савицкого. В соответствии с решением Футбольного арбитража БФФ от 25.10.2018 компенсация определена в сумме 265 487 долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на день оплаты с указанием о необходимости производства оплаты в течение 30 дней с момента вынесения решения.

Руководствуясь статьей 100 Дисциплинарного кодекса БФФ "Иные нарушения", статьей 6 Устава БФФ "Дисциплинарные и юрисдикционные органы Ассоциации" и в соответствии со статьями 14, 30, 39 Дисциплинарного кодекса БФФ было принято решение применить в отношении ООО "Футбольный клуб "Динамо-Брест" дисциплинарную санкцию в виде бессрочного запрета на осуществление трансферов.