Стало известно, когда в Беларуси снова установится зимняя погода 17.01.2019, 23:15

Пока температура воздуха превышает климатическую норму на 1-5 градусов.

Стало известно, когда в Беларуси снова установится зимняя погода. Похолодание ожидается в выходные дни, оно продолжится на следующей неделе, утверждают синоптики. А пока температура воздуха превышает климатическую норму на 1-5 градусов, информирует БелТА.

В пятницу, 18 января, на протяжении суток будет от -3 до +3. Во второй половине дня на северо-западе похолодает — до -6 градусов. Если ночью прогнозируются небольшие осадки, то днем во многих регионах страны возможен мокрый снег с дождем. В субботу и воскресенье в ночные часы ожидается от -3 до -9 градусов (местами при прояснениях — до 10-12 мороза), в дневные часы — от 0 до -6.

В понедельник, 21 января, ночью почти по всей Беларуси прогнозируется кратковременный снег, днем он возможен лишь местами. Ночью температура воздуха может составить от -3 до -10 (при прояснениях преимущественно на юге — 11-14 градусов мороза), днем — от -2 до -9 градусов. Во вторник при прояснениях местами будет уже до -18 градусов.